Nuo Naujųjų metų šeimos ginčuose – privaloma mediacija

„Privalomoji mediacija reiškia, kad sutuoktiniai turėtų pabandyti susitarti dėl konkrečių dalykų, kurie bus aktualūs ir ateityje, pavyzdžiui, kaip pasidalins turtą, su kuo vaikai gyvens, kokį išlaikymą turėtų gauti vaikai. Tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad ginčo šalys privalo susitaikyti – tai tik būdas ir galimybė išspręsti teisines problemas operatyviau, neviešinant kilusio konflikto“, – sako teisingumo viceministras Žydrūnas Plytnikas.

Šio proceso privalumai – savanoriškumas, lankstumas, konfidencialumas. Mediacijos lankstumas ypač praverčia sprendžiant šeimos ginčus, nes neretai jie būna itin jautrūs. Todėl yra numatytos įvairios šio proceso technikos, pavyzdžiui, asmenys gali atskirai bendrauti su mediatoriumi ir nesusitikti tarpusavyje. Svarbus mediacijos privalumas – konfidencialumas: mediacijos metu atskleista informacija laikoma slapta, ją draudžiama viešinti, nebent ginčo šalys susitartų kitaip, sakoma pranešime.

Mediacijos įstatymas neįpareigoja ginčo šalių susitikti akis į akį ir spręsti savo nesutarimą bendroje mediacijos sesijoje. Be to, įstatymas numato ginčo šalims plačias galimybes bet kuriuo metu, bet kurioje stadijoje pasitraukti iš mediacijos ir kreiptis tiesiogiai į teismą, nenurodant, kodėl tai daroma. Be to, kai mediaciją inicijuoja vienas sutuoktinių ir per nustatytą terminą negaunamas kitos pusės sutikimas, asmenys turi teisę kreiptis į teismą bendra tvarka.

Mediatoriaus paslaugomis bus galima pasinaudoti nemokamai, kreipiantis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą. Ji skirs mediatorių, kuris ir padės visus klausimus išspręsti taikiai, bendru sutarimu. Sutuoktiniai ir patys galės pasirinkti mediatorių iš specialaus Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo ir pasinaudoti jo paslaugomis, tokiais atvejais paslauga būtų mokama.

Asmenims nemokamos mediacijos paslaugos būtų teikiamos 4 valandas. Pavyzdžiui, mediatorius pasikviestų sutuoktinius, nesutariančius dėl turto padalinimo, ir pasiūlytų galimus sprendimų variantus. Tuomet jie galės apsvarstyti pateiktus pasiūlymus ir per kitą susitikimą su mediatoriumi išsakyti savo nuomonę. Ginčą pavykus išspręsti taikiai, būtų paruošiamas taikos sutarties projektas ar surašomas sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių projektas, kurį tvirtintų teismas.

Mediacijos paslaugas teikia tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai. Siekiant užtikrinti paslaugų kokybę, įstatyme yra numatyti reikalavimai mediatoriams – baigti specialius mokymus ir išlaikyti kvalifikacinį egzaminą, nuolat tobulinti kvalifikaciją ir pateikti tai įrodančius dokumentus, laikytis nešališkumo, konfidencialumo principų, Europos mediatorių elgesio kodekso reikalavimų.

Mediacija taip pat leidžia sumažinti teismų darbo krūvį. Kasmet pirmosios instancijos teismuose ginčo teisena (t. y. tuomet, kai tarp šalių kilęs ginčas) išnagrinėjama apie 8 tūkst. šeimos bylų (išlaikymo vaikams priteisimas, vaiko gyvenamosios vietos nustatymas, santuokoje įgyto turto padalijimas ir kt.).