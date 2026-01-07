Po švenčių maratono – išsekimas: psichologė pataria, kaip grįžti į darbą be streso

Kaip po švenčių maratono kuo greičiau atsigauti, pasakojo psichologė Ugnė Juodytė.
– Visų pirma, kodėl per šventes mes taip stipriai išsibalansuojame?
– Iš tikrųjų visi esame labai skirtingi: vieni žmonės neišsibalansuoja, o kitiems būna sudėtingiau. Taip yra todėl, kad mūsų nervų sistema skirtinga. Kitas dalykas – po švenčių grįžtame į visiškai kitą ritmą: keičiasi miego režimas, kėlimosi ir gulimosi laikas, valgymo įpročiai. Maistas dažniausiai būna kitoks, nei esame įpratę. Taip pat daug judame – važiuojame pas tėvus, artimuosius, draugus, keičiasi aplinkos. Visa tai nervų sistemai yra didelė apkrova. Natūralu, kad po to jaučiamės išsekę, neturintys jėgų, kartais pasimetę ar irzlūs. Tai – visiškai natūralu.
– Kokios didžiausios žmonių daromos klaidos, kurios tą erzulį tik didina ir apsunkina grįžimą į ritmą po švenčių?
– Manau, viena didžiausių klaidų – noras grįžti labai greitai. Atrodo, kad spragtelėsi ir viskas turi pasikeisti, bet taip nebūna. Jeigu nervų sistema per dvi savaites išsikrovė ir neturime energijos, reikia bent dviejų savaičių, kad atsistatytume. Kita klaida – pykstame ant savęs, kad neatsistatome. Tuomet įsijungia vidinis kritikas, kuris sako: „Kodėl tu negali? Žiūrėk, kitiems pavyksta. Tu neatsikeli ryte, tau sunku.“ Taip užsiveda nemalonūs jausmai ir atsiranda vidinis dialogas, kuris atima labai daug energijos. Tai, mano manymu, viena didžiausių klaidų.
– Po švenčių dažniausios problemos – sunku atsikelti, sutrinka mityba, sunku grįžti į darbus. Kokie būtų jūsų patarimai, kaip sėkmingai grįžti į ritmą?
– Pirmiausia – pradėti nuo miego ritmo: eiti miegoti ir keltis tuo pačiu laiku. Taip pat grįžti prie savo įprastų valgymo ypatumų. Verta savęs paklausti, ar šiuo metu noriu daugiau laiko leisti su žmonėmis, ar, priešingai, noriu šiek tiek atsitraukti ir žmonių visai nematyti. Šeimose dažnai būna, kad vaikai kibina, kažkas kalbina, bet jei jums reikia valandos ramybės, kartais užtenka tiesiog nueiti į vonią, pagulėti, pabūti be dirgiklių – taip galima bent iš dalies atstatyti savo resursus.
– O kalbant apie darbus – kaip į juos grįžti be didelio streso ir nevilties?
– Pirmiausia – neskubėti. Jei grįžus iš karto laukia daug darbų, labai svarbu daryti trumpas pertraukas. Jei įprasta turėti susirinkimą po susirinkimo, verta daryti bent penkių ar dešimties minučių pertraukėles. Jų metu nereikėtų sėdėti telefone ar atsakinėti į skambučius – geriau nueiti atsigerti vandens, pasivaikščioti, padaryti kelis pratimus, pasirąžyti. Tai padeda pailsėti. Taip pat pirmą dieną po atostogų nereikėtų bandyti padaryti visų darbų iš karto. Norime laiškus atsakyti kuo greičiau, visi sako, kad skubu ir reikia. Vietoje to geriau susidėlioti planą – ką ir kada darysite. Pirmą dieną skirti labiau planavimui, o jau kitomis dienomis dirbti sistemingai ir struktūruotai.
