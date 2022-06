Psichiatras: iš fronto grįžusiems kariams reikia rimtos reabilitacijos

Psichiatras Martynas Marcinkevičius turėjo patirties su kariais, kurie kariauja fronte.

„Mes dirbame su kariais, grįžusiais iš fronto, nuo 2015 metų. Noriu priminti, kad karas Ukrainoje vyksta ne nuo šių metų vasario. Jis vyksta jau aštuoneri metai. Praktiškai per visus tuos metus yra nemažai žūvančių žmonių, sužeistų, kurie praėjo frontą. Mes ir dirbome su tais kariais, kurie grįždavo iš frontų, su sužeistųjų ir žuvusiųjų artimaisiais“, – prisiminė M. Marcinkevičius.

„Kai mes tik pradėjome, tai buvo pati karo pradžia. Pačioje Ukrainoje žiūrėjo gana skeptiškai į mūsų pastangas, tačiau vėliau jie pamatė, kad beveik visi, grįžę iš frontų, yra labai smarkiai pasikeitę. Prasidėjo labai didžiulės problemos su santykiais šeimoje, su smurtu šeimoje, su alkoholizmu, narkotikais. Tada patys ukrainiečiai pradėjo šia tema domėtis. Su mūsų ir kitų šalių pagalba buvo organizuoti reabilitacijos centrai, kuriuose be fizinės reabilitacijos labai daug dėmesio skiriama psichologinei reabilitacijai“, – kalbėjo psichiatras.

Ukrainiečių skaičiavimais, tik apie 10 proc. žmonių iš fronto galima grąžinti tiesiai į visuomenę be reabilitacijų.

„Didžiajai daliai žmonių reikalingas bent kažkoks reabilitacijos laikas, kad jie galėtų grįžti į visuomenę kaip normalūs žmonės. Apie 20 proc. žmonių išsivysto tikras potrauminio streso sutrikimas, jie turi rimtų psichikos pažeidimų“, – komentavo pašnekovas.

Šiuo metu ukrainiečiai iš fronto yra grąžinami maždaug kas 30 dienų atsigauti į normalų gyvenimą. Pasak psichiatro, tai gali būti veiksminga.

„Tai priklauso nuo to, kokį žmogus patiria sukrėtimą ir nuo to, kiek su juo dirbama – ar jis grįžęs paliekamas pats sau, ar kažkas su juo dirba. Tačiau, be abejo, psichikos atsigavimui reikalingas ne trumpesnis laikotarpis nei fizinių sužeidimų gydymui, nes taip jau yra, kad dažniausiai fizinius sužeidimus pavyksta išgydyt greičiau nei dvasinius“, – šnekėjo M. Marcinkevičius.