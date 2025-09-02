 PSO pateikta statistika – daugiau nei šokiruojanti

PSO pateikta statistika – daugiau nei šokiruojanti

2025-09-02 13:29
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Daugiau nei viena iš 100 mirčių pasaulyje įvyksta dėl savižudybės, antradienį pranešė Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), paraginusi imtis skubių veiksmų siekiant sustabdyti didėjančią psichikos sveikatos krizę, ypač tarp jaunų žmonių.

PSO pateikta statistika – daugiau nei šokiruojanti
PSO pateikta statistika – daugiau nei šokiruojanti / J. Kalinsko/ELTOS nuotr.

PSO teigia, kad nors pastaraisiais metais savižudybių skaičius pasaulyje šiek tiek sumažėjo, pažanga kovojant su šia problema vis tiek yra gerokai per lėta.

2021 metais – paskutiniais metais, kurių duomenys yra prieinami – pasaulyje įvyko apie 727 000 savižudybių, nurodė Jungtinių Tautų sveikatos agentūra.

„Pasaulyje savižudybė yra daugiau kaip vienos iš 100 mirčių atvejų priežastis, o kiekvienam mirties atvejui tenka 20 bandymų nusižudyti“, – sakė PSO Neinfekcinių ligų ir psichikos sveikatos departamento laikinoji vadovė Devora Kestel.

Šios savižudybės „palietė daugybę kitų žmonių gyvenimų ir atėmė maitintojus, o draugai, globėjai ir artimieji buvo priversti kovoti su neįsivaizduojamais sunkumais“, – sakė ji žurnalistams.

PSO ataskaitoje „Pasaulinė psichikos sveikata šiandien“ pabrėžiama, kad savižudybės išlieka pagrindine jaunų žmonių mirties priežastimi įvairiame geografiniame bei socioekonominiame kontekste.

Joje pažymima, kad 2021 m. tai buvo antra pagrindinė 15-29 metų amžiaus merginų bei moterų ir trečia – tos pačios amžiaus grupės vyrų mirties priežastis.

Nepaisant to, kad 2000-2021 m. pasaulyje 35 proc. sumažėjo amžiumi pakoreguotas savižudybių skaičius, pasaulis vis dar nepasiekia užsibrėžto tikslo: vietoj siekiamo savižudybių skaičiaus sumažinimo trečdaliu 2015-2030 m., dabartinė pažanga rodo, kad bus pasiektas tik 12 proc. sumažėjimas, teigia PSO.

Psichikos sveikatos paslaugų pertvarkymas yra vienas iš aktualiausių visuomenės sveikatos iššūkių.

„Stagnacija“

Savižudybių skaičius sumažėjo visuose regionuose, išskyrus Amerikos žemyną, kur per tą patį laikotarpį šis skaičius išaugo 17 proc. Beveik trys ketvirtadaliai visų savižudybių įvyksta mažesnių pajamų šalyse, kuriose gyvena didžioji dalis pasaulio gyventojų.

Nors turtingesnėse šalyse savižudybių skaičius, tenkantis tam pačiam gyventojų skaičiui, yra didesnis, jį sunku palyginti, nes jose ir duomenys surenkami tiksliau nei mažesnių pajamų šalyse, teigiama PSO ataskaitoje.

Agentūra įspėja, kad nors savižudybių skaičius po truputį mažėja, psichikos sutrikimų, tokių kaip nerimas ir depresija, paplitimas didėja.

„2011-2021 m. psichikos sutrikimų turinčių žmonių skaičius augo sparčiau nei pasaulio gyventojų skaičius“, – teigiama ataskaitoje.

Naujausiais duomenimis, daugiau nei milijardas žmonių gyvena su psichikos sveikatos sutrikimais.

PSO išreiškė ypatingą susirūpinimą dėl didėjančių jaunimo psichikos sveikatos sutrikimų.

Nors šį augimą greičiausiai lemia daugybė veiksnių, PSO Psichikos sveikatos skyriaus vadovas Markas van Ommerenas teigė, kad „dvi pagrindinės hipotezės yra socialinė žiniasklaida ir COVID pandemijos poveikis“.

Šiame kontekste PSO išreiškė susirūpinimą dėl investicijų į psichikos sveikatą visame pasaulyje „stagnacijos“, nes vidutinės vyriausybės išlaidos psichikos sveikatai išlieka vos 2 proc. visų sveikatos biudžetų, t. y. nepakitusios nuo 2017 m.

Visame pasaulyje tik devyni procentai depresija sergančių žmonių gauna gydymą, nurodo PSO.

„Psichikos sveikatos paslaugų pertvarkymas yra vienas iš aktualiausių visuomenės sveikatos iššūkių“, – sakoma PSO vadovo Tedroso Adhanomo Ghebreyesuso pareiškime.

Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:

Skubi pagalba 112

Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam

Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius

 www.tuesi.lt

Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems

Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose

 www.artimiems.lt
Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą www.pagalbasau.lt

Psichologinių krizių pagalbos centras

Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė

1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)

https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/

Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)

Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms

www.krizesiveikimas.lt

+370 640 51555

Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas

Medo.lt

+370 606 07205

Susidūrus su registracijos anketos gedimais

Rašyti el. Laišką
Jaunimo linija 
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai

+370 800 28888 (visą parą kasdien)

Pokalbiai internetu
I–VI 18.00–00.00 val.
Vaikų linija 
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai

116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)

Pokalbiai internetu
I–V 17.00–23.00
Registruotis ir rašyti
Atsako per 24 val.
Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai

+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.

 
Vilties linija 
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai

116 123 (visą parą kasdien)

Pokalbiai internetu
I–V 17.00–20.00 val.
Rašyti el. laišką
Atsako per 3 darbo dienas
Pagalbos moterims linija 
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Rašyti svetainėje (kiekvieną dieną 17.00–22.00 val.)
Rašyti el. laišką

Atsako per 24 val.

Mamos linija

Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai

Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)

Rašyti el. laišką

Ankstukų pagalbos linija

Nemokama psichologinė pagalba

+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)

Rašyti laišką
Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai

+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)

Rašyti laišką
Atsako per 72 val.
Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"

+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)

Rašyti laišką

Atsako per 72 val.

Tėvų linija

Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai

+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)

Rašyti laišką

Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas

Sidabrinė linija
Emocinė parama senjorams, pagalbą teikia profesionalūs konsultantai, reguliariai bendrauja savanoriai ir kiti senjorai

Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu

 +370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)

Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.

Šiame straipsnyje:
PSO
savižudybės
pagalbos tel

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų