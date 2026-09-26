Saldūs spąstai

Tačiau mokslininkai įspėja: nekaltas desertų padėklas gali būti ne empatijos gestas, o apgalvota manipuliacija, pavyzdžiui, siekiant pakilti karjeros laiptais ar pasididinti algą, rašo „Daily Mail“.
Kanados ir Čilės tyrėjų darbas, paskelbtas žurnale „Frontiers in Psychology“, analizuoja reiškinį, vadinamą konkurenciniu altruizmu.
Mokslininkų teigimu, demonstratyvus gerumas dažnai tampa patogia taktika: tariamu rūpesčiu pelnomi sąjungininkai bei statusas, o kilus įtarimams konkurencijos motyvus lengva paneigti.
Daugiau nei 100 moterų apklausa parodė, kad beveik visos yra susidūrusios su tokiu elgesiu.
Tyrėjai išskyrė penkias manipuliavimo taktikas. Populiariausia – maisto, skanėstų, dovanų ar paslaugų naudojimo palankumui pelnyti taktika – ją aprašė beveik trečdalis apklaustųjų.
Ketvirtadalis pastebėjo suvaidintą viešą meilumą, o 15 proc. – švelnumą, nukreiptą tik į vyrus.
Kiti būdai – paslaugumas vadovams siekiant pranašumo bei moterų konkurencija, kai draugyste manipuliuojama atstumiant varžoves.
Be to, aukštus konkurencinio altruizmo balus surinkusios moterys pačios save vertino kaip labiau manipuliuojančias, labiau linkusias apgaudinėti ir mažiau sąžiningas.
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