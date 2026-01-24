Sugautos akimirkos – prarasti prisiminimai

Tyrimai rodo, kad nuotraukų perteklius gali pakeisti atminties formavimąsi, nes labiau remiamės išoriniais nei vidiniais išgyvenimais, praneša thedailydigest.com.
Skaitmeniniai failai sukuria beveik nepriekaištingą išorinę atmintį. 2023 m. visame pasaulyje, manoma, padaryta apie 5,3 trilijono nuotraukų – maždaug 61 tūkst. per sekundę.
Tačiau fotografijos neatkuria žmogaus atminties: smegenys įvykius rekonstruoja, o ne atkuria kaip vaizdo įrašą. Šį procesą silpnina tai, kad dėmesį nukreipiame į fotografavimą, o ne į patį patyrimą.
Tyrimai, kuriuos apžvelgia Didžiosios Britanijos psichologų draugija, rodo, kad, net ir kelių kadrų fotografavimas gali pabloginti prisiminimus, palyginti su paprastu stebėjimu. Šis vadinamasis fotografavimo trikdomos atminties efektas reiškia, kad įvykių, kuriuos fiksuojame, prisiminimai būna mažiau ryškūs nei tų, kurių nefotografuojame. Net ir fotografuojant tą pačią sceną kelis kartus, prisiminimai išlieka prastesni.
Kai fotografavimas tampa svarbesnis už akimirkos išgyvenimą, silpnėja emocinis ryšys su įvykiu, o kartu ir jo prisiminimas.
Viena priežasčių – dėmesio nukreipimas į kadravimą ir įrenginio valdymą, dėl kurio sumažėja protinis įsitraukimas, būtinas ilgalaikei atminčiai. Kita – pasitikėjimas, kad įrenginys atsimins už mus, tad mažiau stengiamės įsiminti patys.
Nors nuotraukos gali padėti atgaivinti prisiminimus, daugelis jų niekada nebūna peržiūrimos. „National Geographic“ pabrėžia, kad vien skaitmeninis saugojimas atminties nestiprina. Kai fotografavimas tampa svarbesnis už akimirkos išgyvenimą, pavyzdžiui, koncertuose ar kelionėse, silpnėja emocinis ryšys su įvykiu, o kartu ir jo prisiminimas.
Pasikliovimas įrenginiais gali keisti ir silpninti tam tikrus atminties aspektus. Tūkstančiai nuotraukų sukuria iliuziją, kad viskas išsaugota, tačiau atmintis nėra archyvas – ji nuolat rekonstruoja detales, o be aktyvaus prisiminimų atnaujinimo jos blunka.
Skaitmeniniame amžiuje autobiografinė atmintis keičiasi: mūsų tapatybę formuoja ne tik tai, ką prisimename, bet ir tai, kaip tvarkome ir vėl atrandame savo skaitmenines nuotraukų kolekcijas.
Naujausi komentarai