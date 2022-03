„Vaikų linija“ kviečia prisijungti prie milžiniškos misijos

Per 25 veiklos metus „Vaikų linija“ atsiliepė į daugiau nei 2,2 mln. vaikų skambučių, atsakė į beveik 20 tūkst. elektroninių ir popierinių laiškų. Įvyko per 10 tūkst. internetinių pokalbių („chat“). Šiuo metu vaikams ir paaugliams nemokamą ir anonimišką pagalbą telefonu bei internetu teikia pusketvirto šimto savanorių, o per visus veiklos metus tarnyba paruošė beveik 1400 savanorių konsultantų.