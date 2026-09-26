 Dar labiau stiprinamas slaugytojų vaidmuo

Dar labiau stiprinamas slaugytojų vaidmuo

2026-09-26 09:00 klaipeda.diena.lt inf.

Nemažai šeimos gydytojo laiko užima darbai, kuriuos pagal savo kompetenciją gali atlikti slaugytojai. 

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<span>Dar labiau stiprinamas slaugytojų vaidmuo</span>
Dar labiau stiprinamas slaugytojų vaidmuo / Asociatyvi magnific nuotr.

Nuo spalio 1 d. slaugytojams suteikiama daugiau galimybių skirti tam tikrus tyrimus ir vertinti jų rezultatus. Tai leis efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą ir daugiau gydytojo laiko skirti pacientams, kuriems reikalingos jo žinios ir kompetencija. 

Vienas iš pokyčių – slaugytojams suteikiama daugiau galimybių skirti ir atlikti tam tikrus laboratorinius tyrimus. Pvz., prieš planinę invazinę ar intervencinę procedūrą tam tikrus kraujo tyrimus galės skirti šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, slaugytojas arba išplėstinės praktikos slaugytojas. 

Pokytis: atnaujinta tvarka užtikrina slaugytojams galimybę atlikti daugiau veiksmų, kurie iki šiol buvo priskirti tik šeimos gydytojams arba išplėstinės praktikos slaugytojams.
Pokytis: atnaujinta tvarka užtikrina slaugytojams galimybę atlikti daugiau veiksmų, kurie iki šiol buvo priskirti tik šeimos gydytojams arba išplėstinės praktikos slaugytojams. / SAM nuotr.

Daugiau galimybių numatoma ir vertinant pacientus, sergančius ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis, vertinant kai kuriuos pasėlių tyrimus. 

Pagal atnaujintą tvarką slaugytojai ir išplėstinės praktikos slaugytojai galės atlikti greitąjį rotavituso, adenoviruso arba rotaviruso, adenoviruso ir noroviruso antigeno testą, kai pacientui įtariamas virusinės kilmės viduriavimas.

Šiame straipsnyje:
šeimos gydytojas
slaugytojas
nauja tvarka
medicina

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