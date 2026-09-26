Dar labiau stiprinamas slaugytojų vaidmuo

Nuo spalio 1 d. slaugytojams suteikiama daugiau galimybių skirti tam tikrus tyrimus ir vertinti jų rezultatus. Tai leis efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą ir daugiau gydytojo laiko skirti pacientams, kuriems reikalingos jo žinios ir kompetencija.
Vienas iš pokyčių – slaugytojams suteikiama daugiau galimybių skirti ir atlikti tam tikrus laboratorinius tyrimus. Pvz., prieš planinę invazinę ar intervencinę procedūrą tam tikrus kraujo tyrimus galės skirti šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, slaugytojas arba išplėstinės praktikos slaugytojas.
Daugiau galimybių numatoma ir vertinant pacientus, sergančius ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis, vertinant kai kuriuos pasėlių tyrimus.
Pagal atnaujintą tvarką slaugytojai ir išplėstinės praktikos slaugytojai galės atlikti greitąjį rotavituso, adenoviruso arba rotaviruso, adenoviruso ir noroviruso antigeno testą, kai pacientui įtariamas virusinės kilmės viduriavimas.
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