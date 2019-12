Daugelį neišnešiotų kūdikių būtų galima išgelbėti, jei ne vienas „bet“

Neišnešioti mažyliai dažniausiai nebūna sveiki: sutrinka jų fizinė ir psichinė raida. Ekspertai mano, kad situacija pagerėtų, jei tėvai ir per anksti gimę jų vaikai gautų ne momentinę, o ilgalaikę pagalbą, praneša LNK.

Per metus mūsų šalyje maždaug pusantro tūkstančio mažylių į pasaulį ateina per anksti. Per anksti priverstos dirbti ir vaikelio akys, ausys, rankos, kojos – praktiškai visos organizmo sistemos.

Ir ekspertai, ir neišnešiotų mažylių tėvai tikisi, kad Lietuvoje bus įdiegta tokių vaikų sveikatos priežiūros stebėjimo sistema.

Medikai ir tėvai norėtų, kad neišnešioti vaikai būtų stebimi iki septynerių metų, o ne metus, kaip yra dabar.

Tokių atveju tėvai ir per anksti gimęs jų vaikelis gautų ne tik medicininę, bet ir socialinę pagalbą.

Anot ekspertų, anksčiau nei trimis mėnesiais anksčiau gimusiam mažyliui išgyventi neturint sveikatos problemų, šansų nedaug. Todėl daugumą Vakarų Europos šalių įsidiegė neišnešiotų naujagimių priežiūros sistemą.

Ekspertai sako, kad per anksti gimusio vaiko fizinę ir psichinę raidą labiausiai lemia pirmieji gyvenimo metai.

Užsienyje atlikti tyrimai rodo, kad 70 proc. per anksti gimusių mažylių mirčių būtų galima išvengti, jei kūdikiams ir jų šeimoms būtų suteikiama ne vienkartinė, o tęstinė sveikatos priežiūra.