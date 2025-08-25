Dėl šios ligos – specialistų įspėjimas: reikėtų išlaukti bent dvi savaites

Vilnietė Karina vaikšto su šeimyna, tačiau kartais į kompaniją prisisega nekviestų gamtos palydovių – erkių.
„Ypač pagal šunį matome. Kiekvieną kartą tikriname, bet pastebėjome, kad šiemet ramesnė situacija“, – sakė moteris.
Nors vilniečiams gali pasirodyti, kad erkių šiemet mažiau, sveikatos specialistė sako, kad tikėtina prie tokio įspūdžio prisideda lietūs.
„Lyjant jos irgi slepiasi po apatine lapų dalimi“, – aiškino Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistė Milda Žygutienė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Kai tokie orai ir žmonės labiau prisidengę. Šis sezonas kitoks dar ir dėl to, jog kraujasiurbiai aktyvūs buvo iki vasario, o ramybės periodas truko vos dvi savaites.
Kaip tai atsiliepia ir kiek erkės šį sezoną jau spėjo užkrėsti žmonių, specialistai kol kas turi tik šešių mėnesių duomenis.
„Erkinio encefalito, jeigu pernai buvo daugiau nei 200, šiemet dar nepasiekėme to skaičiaus, bet arti. O Laimo ligos – kaip ir kasmet – tūkstančiais registruojame“, – duomenimis dalinosi M. Žygutienė.
„Laimo ligos sukėlėjus erkėse aptinka kas 3–5 – pakankamai didelis paplitimas“, – akcentavo „Hila“ laboratorinės medicinos gydytoja Vilnelė Lipnickienė.
Kol vieni laukia – į medikus nesikreipia net su simptomais – specialistai stebi, kad daugėja žmonių, kurie elgiasi priešingai: nori išsitirti nieko nelaukdami, vos tik erkę ištraukę.
„Bandome atkalbėti. Galbūt jis jau seniai turi antikūnus – ką gali žinoti – ir geriau nesitirti. Aišku, pinigai yra žmogaus, bet geriau stebėti save: temperatūra, galvos skausmas, o praėjus ilgesniam laikui, reikia žiūrėti, ar nėra dėmės ir tada kreiptis į gydytojus“, – patarė V. Lipnickienė.
Yra galimybė prasitestuoti ir namuose. Pasirodo, jog žmonės ir tokius greituosius savikontrolės testus šį sezoną aktyviai perka ir naudoja.
„Pastebime, kad testų pardavimų skaičius tikrai išaugo, lyginant su pernai. Vis labiau populiarėja testavimas namuose“, – kalbėjo „Eurovaistinės“ vaistininkė Gabija Nienė.
Anot vaistininkų, populiarūs ir purškalai nuo erkių. Norint atlikti testą – reikės kraujo.
„Tie testai paruošti su mažomis adatėlėmis, kad nebūtų galimybės susižeisti. Gamintojas nurodo, kad testas patikimas daugiau nei 90 proc.“, – akcentavo G. Nienė.
Vaistininkai stebi, kad ir su greitaisiais testais žmonės pasitikrinti nori iš karto, bet skubėjimas ir yra pagrindinė klaida.
„Dalis ateina ieškoti priemonių erkei ištraukti ir iškart nori atlikti testą. Tai reikėtų išlaukti bent jau dvi savaites“, – pabrėžė „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Sigita Korbutaitė.
Vis dėlto ekspertai ne tik skubėjimą, bet ir tokius greituosius testus vadina saviveikla ir žiūri atsargiai.
Visgi didžiausias sergamumas erkių sukeltomis ligomis dar laukia. Jis fiksuojamas nuo birželio iki spalio.
Sveikatos specialistai vieningai laukia, kada rinkoje nuo Laimo ligos atsiras skiepai. Šiuo metu JAV tokia vakcina išbandoma.
