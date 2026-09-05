Europoje registruota daugiau kaip tūkstantis Vakarų Nilo viruso atvejų

Pastarosiomis savaitėmis viruso plitimas sparčiai pagreitėjo: rugpjūčio pradžioje septyniose Europos šalyse buvo užregistruoti tik 241 atvejai, o dabar jau paveikta 15 šalių, pranešė Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC).
Daugiausia atvejų priskaičiuota Italijoje (516), Graikijoje (284, iš jų 11 – nežinomos kilmės) ir Ispanijoje (88). Vokietijoje žinoma apie du atvejus. Taip pat atvejų, be kita ko, užregistruota Prancūzijoje, Nyderlanduose ir Austrijoje.
Iš viso Europoje paveiktos 144 teritorijos. 62 jų yra Italijoje. Tačiau institucija pabrėžė, kad tai nėra išsamus užkrato plitimo paveikslas.
Vakarų Nilo virusą platina uodai. Dauguma infekcijų praeina be simptomų arba sukelia tik lengvus negalavimus. Sunkios ligos formos pasireiškia daugiausia vyresnio amžiaus žmonėms ir asmenims, sergantiems tam tikromis lėtinėmis ligomis.
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