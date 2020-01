Gydytojai mergaitei padovanojo antrą gimtadienį

Kauno klinikoms 2019 metai buvo neeiliniai: atlikta 500-oji inkstų transplantacija, o per tris paras atliktos net septynios sudėtingos organų transplantacijos. Keturiolikmetė Kamilė – viena iš laimingųjų, kuriai gydymo įstaigoje sėkmingai transplantuotas inkstas.

„Dukra nuo mažens turėjo šlapimo pūslės funkcijos sutrikimą, o vaikystėje net du kartus sirgo šlapimo takų infekcija“, – pasakojimą pradeda Kamilės mama Irena.

Mergaitės savijauta pablogėjo 2018 metais spalio mėnesį, tada reanimobiliu ji buvo skubiai atvežta į Kauno klinikas. „Jai atliko daugybę tyrimų, po kurių paaiškėjo diagnozė – penktos stadijos inkstų nepakankamumas, – pasakoja mergaitės mama. – Tai buvo siaubingas laikotarpis, labai bijojau dėl savo dukros, tikriausiai perskaičiau visus straipsnius apie šią ligą ir kaltinau save, kodėl aš nepastebėjau, kad mano vaikui blogai“.

Ligoninėje Kamilė praleido tris mėnesius, jai buvo pradėta taikyti hemodializė ir savijauta pagerėjo iš karto. „Ji tapo žvali, linksma, veidas net švytėjo. Grįžome namo, tačiau kaip ir ligoninėje, turėjome laikytis griežto režimo: nuolatinis skysčių vartojimo ir šlapinimosi režimas, maisto dieta, reikėjo viską matuoti ir skaičiuoti“, – teigia mergaitės mama.

Pasak Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos Vaikų lėtinių ir retų inkstų ligų centro vadovės gydytojos nefrologės doc. Jūratės Masalskienės, inkstų transplantacija reikalinga, kai savi žmogaus inkstai neveikia ir išsivysto galutinės stadijos lėtinė inkstų liga, kas ir atsitiko Kamilei.

„Laikui bėgant, šlapimo pūslė nebegalėjo išstumti šlapimo, sutriko jo nutekėjimas iš inkstų, dėl to buvo žalojami inkstai, išsivystė jų funkcijos nepakankamumas, – pasakoja mergaitės gydytoja. – Iki inksto transplantacijos per mergaitės rankoje suformuotą fistulę tris kartus per savaitę (po 4 valandas) buvo atliekamos lėtinės programinės hemodializės. Kadangi pacientė turėjo šlapimo pūslės funkcijos sutrikimus, juos reikėjo išgydyti iki transplantacijos.“

Mergaitės mama prisimena, kad visus tuos metus kartu su dukra gyveno laukime, nes nežinojo, kada gali atsirasti inkstas ir reikės skubiai ruoštis transplantacijai. „Iš pradžių į laukiančiųjų sąrašą negalėjome patekti dėl blogos šlapimo pūslės būklės, nes ji buvo didelė ir pilna cistų. Po vieno apsilankymo Kauno klinikose gydytojas vaikų chirurgas doc. Artūras Kilda pasakė, kad būtų galima atlikti transplantaciją. Tada ir prasidėjo laukimas – lagaminas sukrautas, o telefonas visada šalia, nes pranešimą apie donorą galėjome gauti bet kada“, – sako Irena.

Transplantacija nebuvo paprasta. Mergaitė yra labai smulki, todėl jaudinomės, kad inkstas gali paprasčiausiai būti per didelis.

Pirmo skambučio šeima sulaukė lapkritį, tačiau nuvykus į Kauno klinikas paaiškėjo, jog mergaitei inkstas netinka. „Tą pačią savaitę sulaukėme antrojo skambučio. Bijojome važiuoti, nes inkstas galėjo vėl netikti, tačiau šį kartą organas tiko ir tos pačios dienos vakarą buvo atlikta transplantacija“, – džiaugiasi Kamilė ir jos mama.

Kamilei transplantuotas inkstas pradėjo veikti jau kitą dieną. „Transplantacija nebuvo paprasta. Mergaitė yra labai smulki, todėl jaudinomės, kad inkstas gali paprasčiausiai būti per didelis, tačiau operacija praėjo sklandžiai, truko apie tris valandas, – apie mergaitei atliktą inksto transplantaciją pasakoja Kauno klinikų Urologijos klinikos Endourologijos ir rekonstrukcinės urologijos sektoriaus vadovas, gydytojas urologas doc. Darius Trumbeckas. – Kartu buvome pasikvietę gydytoją kraujagyslių chirurgą Tadą Danilevičių. Donorinio inksto kraujagyslės buvo šiek tiek stambesnės už mergaitės kraujagysles ir dėl kraujagyslių spindžio skirtumų organą teko implantuoti šiek tiek aukščiau – į bendrąsias klubines kraujagysles. Transplantacija praėjo sklandžiai, inkstas pradėjo veikti labai greitai“.

„Šiuo metu mergaitės būklė gera, o inkstas veikia puikiai. Dabar Kamilė turi gerti vaistus, slopinančius jos imuninę sistemą, kad transplantuotas inkstas galėtų veikti ir ateityje. Žinoma, Kamilė turės dažnai lankytis Kauno klinikose pas vaikų nefrologą, nes būtina nuolatos stebėti transplantuoto inksto ir pačios mergaitės sveikatos būklę“, – komentuoja gydytoja nefrologė doc. J. Masalskienė.

Kamilės mama juokauja, kad inksto transplantacijos diena yra antrasis dukros gimtadienis, už kurį abi jaučiasi dėkingos gydytojams.

Transplantacijos vaikams Kauno klinikose pradėtos vykdyti 2014 metais. Per visą šį laiką atlikta 17 inksto transplantacijų.