Gydytojas odontologas apie implantacijos metodus, padedančius išvengti kaulo priauginimo

Kaulo augmentacijos iššūkiai

Pasak ilgametę patirtį turinčio implantacijos specialisto, vienas pagrindinių iššūkių atliekant kaulo priauginimą – nežinomybė dėl ilgalaikės prognozės. Dirbtinis kaulas nėra aprūpinamas kraujotaka taip, kaip natūralus, ir jo perspektyvos po dešimties ar dvidešimties metų išlieka neaiškios. Be to, tose vietose, kur trūksta kaulo, dažnai trūksta ir minkštųjų audinių, kurie yra būtini sėkmingam gijimui.

Šiuolaikiniai sprendimai be kaulo priauginimo

Moderni implantologija siūlo metodus, leidžiančius įsriegti implantus be kaulo priauginimo net tada, kai jo likę labai mažai. Kauno implantologijos klinikoje atsižvelgiant į kiekvieno paciento individualią situaciją taikomi įvairūs sprendimai: nuo klasikinio „All-on-4“ metodo iki skaitmeniniu planavimu ir chirurginiais gidais ar robotizuota navigacija paremtos gomurinės implantacijos. „Tai ne tik sutaupo pacientui lėšų ir laiko, bet ir užtikrina greitesnį bei komfortiškesnį gijimo procesą, – aiškino A. Jonaitis. – Naudojant pažangius skaitmeninio planavimo įrankius, chirurginius gidus ir 3D navigaciją, galima pasiekti aukščiausio lygio tikslumą be būtinybės atverti dantenas ir augmentuoti kaulą“.

Gomurinė implantacija – pažangus sprendimas esant dideliam kaulo trūkumui

Gomurinė implantacija – tai metodas, skirtas pacientams, kurių kaulo netekimas itin didelis. Šio metodo esmė – implantų sriegimas į kaulą iš gomurio pusės, tarp sinuso ančių ir nosies ertmių. Toks jų pozicionavimas sukuria žymiai palankesnes sąlygas protezavimui, nei, pavyzdžiui, zygomatinių implantų metodika, nes implanto ašis išeina būtent toje vietoje, kur bus būsimasis krūminio danties centras. Gomurinė implantacija leidžia suformuoti natūraliems dantims artimą estetiką, užtikrinti geresnę kramtymo kokybę, išvengti maisto kaupimosi po protezu, sumažinti protezo lūžio riziką.

Kitas svarbus šio metodo privalumas – implanto pozicionavimas tarp žandikaulio kaulo gomurinės srities bei keratinizuotų gomurio audinių. Moksliškai įrodyta, kad būtent šiuose audiniuose yra daugiausia augimo faktorių, o tai itin svarbu implanto prigijimui (dažnu atveju net svarbiau už kaulo kiekį). Gomurio audiniai laikomi aukso standartu burnos chirurgijoje ir periodontologijoje: jie naudojami ne tik minkštųjų audinių, pvz., dantenų, transplantacijoms, bet ir siekiant užkirsti kelią kaulo aplink implantą nykimui bei kitoms komplikacijoms. Šie audiniai puikiai aprūpina implantą reikalingomis medžiagomis, stiprina audinių gijimą ir sudaro kur kas palankesnes sąlygas sėkmingai regeneracijai.

Taigi, gomurinės implantacijos metodas – tai sprendimas, kuris padeda pasiekti ne tik idealią būsimo protezo poziciją, bet ir užtikrina greitesnį gijimą bei maksimaliai sumažina implanto neprigijimo riziką. Dėl procedūros atliekamos gomurio pusėje ir ypatingų šios srities audinių savybių pooperacinis laikotarpis tampa sklandesnis, o ilgalaikiai rezultatai – patikimesni.

Kauno implantologijos klinikos nuotr.

Skaitmeninis planavimas ir robotizuota navigacija – kai reikia dar daugiau tikslumo

Pasak gydytojo odontologo, sudėtingesniais atvejais gomurinė implantacija derinama su skaitmeniniu planavimu ar robotizuota 3D chirurginės navigacijos sistema.

Atliekant gomurinę implantaciją su skaitmeniniu planavimu operacija pirmiausia suplanuojama trimatėje kompiuterinėje erdvėje. Sukuriama paciento žandikaulio 3D kopija, pagal kurią atspausdinami chirurginiai gidai – jie padeda išvengti žmogiškų klaidų ir itin tiksliai įsriegti implantus net ten, kur plika akimi tai padaryti būtų neįmanoma.

Dar didesnį tikslumą leidžia pasiekti gomurinė implantacija su robotine navigacija. Robotizuota 3D sistema veikia tarsi GPS (visuotinė padėties nustatymo sistema (angl. Global Positioning System)) gydytojo rankose – prietaiso ekrane realiu laiku rodomas detalus žandikaulio vaizdas su visais nervais, sinusų ribomis ir kitomis svarbiomis struktūromis. Tai leidžia gydytojui kontroliuoti implanto gylį, kampą ir padėtį dar tiksliau nei naudojant fizinius chirurginius gidus. Ši maksimalų tikslumą užtikrinanti technologija Lietuvoje ir Pabaltijo šalyse naudojama vos keliose klinikose. „Robotizuota sistema padeda dirbti be pjūvio, todėl procedūra tampa mažiau invazyvi, gijimas – greitesnis, o komplikacijų – mažiau“, – pabrėžė A. Jonaitis.

Robotizuotoje chirurginės navigacijos sistemoje integruota fotogrametrijos technologija, įsriegus implantus, leidžia iš karto nuskenuoti burną iš išorės, prie jos net neprisiliečiant. Šis neinvazinis metodas pasižymi ir daug didesniu tikslumu. Fotogrametrija apima kelių vaizdų fiksavimą iš įvairių kampų ir jų apdorojimą, siekiant sukurti skaitmeninį dantų, dantenų bei aplinkinių audinių vaizdą, ir leidžia specialistams tiksliai nustatyti trimates dantų implantų padėtis. Pagal paciento sąkandį, pasitelkus dirbtinį intelektą, suprojektuojamas būsimas laikinas protezas, kuris atspausdinamas ir uždedamas jau kitą dieną. „Tai komfortas pacientui – be nemalonių pojūčių, be infekcijos rizikos, ir rezultatas per 24 valandas“, – dalijosi gydytojas.

Žvilgsnis į ateitį

Pasak nuolat naujovėmis besidominčio specialisto, pasaulinėje implantologijoje šiuo metu žengiama dar toliau – kuriamos pilnai robotizuotos implantavimo sistemos. JAV jau naudojama „Yomi“ platforma – robotas, padedantis atlikti implantaciją nuo planavimo iki įgyvendinimo. Tokios sistemos žymi kryptį į dar didesnį tikslumą, mažesnę klaidų riziką ir efektyvesnį gydymą.

Nauja implantacijos era be kaulo augmentacijos

Kaulo augmentacija – sudėtinga procedūra, tačiau šiandien odontologija siūlo daugybę alternatyvų, leidžiančių jos išvengti. Pasitelkus gomurinę implantaciją, skaitmeninį planavimą, robotizuotą dinaminę navigaciją ir fotogrametriją, galima sėkmingai atkurti dantis net ir labai sudėtingais atvejais, išlaikant tiek estetiką, tiek funkcionalumą – o svarbiausia – paciento komfortą ir audinių gyvybingumą.

„Jei anksčiau galvojome, kad kaulas yra svarbiausia, šiandien žinome – viską lemia minkštieji audiniai. Taigi, nebėra neišsprendžiamų atvejų ir kiekvienas žmogus be didelių intervencijų gali turėti estetiškus, funkcionalius ir ilgaamžius dantis“, – baigdamas pokalbį apibendrino gydytojas odontologas A. Jonaitis.