Insultas: ne viskas, kas skelbiama, padeda nuo jo apsisaugoti

Nuostatą "Aš per jaunas insultui" reikėtų pamiršti – kasmet pasaulyje jį patiria apie 2 milijonai darbingo, 18–50 m. amžiaus žmonių ir šis skaičius nuolat auga. Dėl šios nerimą keliančios statistikos reikėtų kaltinti įtemptą ir nepavyzdingą gyvenimo būdą. Be to, neretai žmonės pasirenka moksliškai neįrodytas ar net organizmui žalingas prevencines priemones.