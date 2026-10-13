 Lietuvos medikų bendruomenėje – skaudi netektis

Lietuvos medikų bendruomenėje – skaudi netektis

2026-10-13 09:55 klaipeda.diena.lt inf.

Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro darbuotojai gedi ilgametės kolegės Lolitos Žemaitienės.

 

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<span>Lietuvos medikų bendruomenėje – skaudi netektis</span>
Lietuvos medikų bendruomenėje – skaudi netektis / Asociatyvi magnific.com nuotr.

Apie netektį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro kolektyvas.

„Su giliu liūdesiu pranešame, kad netekome ilgametės VšĮ Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro darbuotojos Lolitos Žemaitienės.

Lolita ilgam išliks mūsų atmintyje kaip nuoširdi, šilta ir gerbiama kolegė, daugelį metų buvusi mūsų kolektyvo dalimi.

Šią sunkią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame Lolitos šeimą, artimuosius ir kolegas.

Šviesus Jos atminimas visada išliks mūsų širdyse.

VšĮ Kupiškio PASPC kolektyvas“, – teigiama įraše.

Šiame straipsnyje:
netektis
Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras
Kupiškis

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