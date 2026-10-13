Lietuvos medikų bendruomenėje – skaudi netektis

Apie netektį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro kolektyvas.
„Su giliu liūdesiu pranešame, kad netekome ilgametės VšĮ Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro darbuotojos Lolitos Žemaitienės.
Lolita ilgam išliks mūsų atmintyje kaip nuoširdi, šilta ir gerbiama kolegė, daugelį metų buvusi mūsų kolektyvo dalimi.
Šią sunkią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame Lolitos šeimą, artimuosius ir kolegas.
Šviesus Jos atminimas visada išliks mūsų širdyse.
VšĮ Kupiškio PASPC kolektyvas“, – teigiama įraše.
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