Ligonių kasos: nemokami skiepai nuo rotaviruso infekcijos apsaugojo 28 tūkst. vaikų

Į vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių įtraukus nemokamus skiepus nuo rotavirusinės infekcijos, per daugiau nei metus paskiepyta jau 28 tūkst. vaikų. Be to, kaip praneša Valstybinės ligonių kasos (VLK), pradėjus skiepijimus, gerokai – net 24 proc. – sumažėjo kasmet dėl šios infekcijos į ligoninę guldomų ligonių skaičius.