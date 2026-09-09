Manė, kad po vakarėlio tiesiog kankina pagirios: kitą dieną mergina nebejautė kojų

E. Black studijavo pirmame kurse Kardifo universitete. Po vakaro mieste ji grįžo namo ankstyvą rytą ir pastebėjo, kad pradėjo skaudėti gerklę.
„Pagalvojau, kad tai keista, nes kitų simptomų dar neturėjau. Išgėriau ibuprofeno, nekreipiau į tai daug dėmesio ir nuėjau miegoti“, – prisiminė ji.
Kitą rytą merginos būklė jau buvo gerokai blogesnė.
„Pabudau visiškai išsekusi, neturėjau energijos, labai stipriai karščiavau“, – pasakojo ji.
Iš pradžių manė, kad tai pagirios
Tą dieną E. Black, kaip ir buvo suplanavusi, nuėjo pusryčiauti su tėvais. Tačiau netrukus šeima suprato, kad tai gali būti ne paprastas negalavimas.
Merginos tonzilės buvo smarkiai patinusios, ji negalėjo valgyti, todėl tą pačią dieną užsiregistravo privačiai gydytojo konsultacijai.
Gydytojas nustatė laringitą ir paskyrė antibiotikų, tačiau jos būklė toliau blogėjo.
„Buvau labai mieguista, pasimetusi, beveik kliedėjau“, – sakė E. Black.
Apie kitą dieną ji pati beveik nieko neprisimena. Merginai vėliau buvo papasakota, kad ji paskambino mamai ir pasakė: „Nejaučiu kojų.“
Tuomet E. Black buvo nuvežta į ligoninę.
„Ligoninėje mane įvertino per penkiolika minučių. Viskas vyko neįtikėtinai greitai“, – prisiminė ji.
Infekcija išplito ir sukėlė sepsį
Medikai nustatė, kad merginai išsivystė tonzilito komplikacija – tarp tonzilės ir gerklės sienelės susiformavo pūlinys. Infekcija galiausiai sukėlė sepsį.
Sepsis – tai sunki organizmo reakcija į infekciją, galinti kelti pavojų gyvybei ir išsivystyti labai greitai.
E. Black dvi dienas praleido Velso universitetinėje ligoninėje Kardife. Mergina visiškai pasveiko ir mano, kad tam didelės reikšmės turėjo tai, jog į ligoninę atvyko laiku, pati medikams pasakė įtarianti sepsį, o gydytojai reagavo greitai.
„Gydytojai pasakė, kad jei būčiau laukusi dar vieną dieną, viskas galėjo baigtis visai kitaip“, – sakė ji.
E. Black pripažino, kad iki savo ligos sepsio nesiejo su tokia situacija. Jos tėvams dukros būklė taip pat buvo didelis sukrėtimas.
„Jie nesitikėjo pamatyti manęs taip blogai atrodančios. Buvau visiškai išbalusi, išpilta šalto prakaito. Jie dėl to patyrė didžiulį sukrėtimą“, – pasakojo mergina.
Pasak jos, mama iki šiol sako, kad tai buvo baisiausia, ką jai teko išgyventi.
Nors E. Black pasveiko, organizmui atsigauti prireikė laiko.
„Dar porą savaičių buvau visiškai išsekusi, o kelis mėnesius jaučiausi ne visai savimi – tiesiog buvau labai pavargusi“, – sakė ji.
Kokie simptomai gali įspėti apie sepsį?
Sepsis gali progresuoti labai greitai, o simptomai ne visada iš karto leidžia suprasti, kas vyksta.
Tarp požymių, į kuriuos verta atkreipti dėmesį, minimi:
aukšta temperatūra arba staigus kaitimo ir šalčio pojūčių kaitaliojimasis;
nepavyksta išlaikyti maisto ar skysčių;
labai stiprus mieguistumas arba sunku išlikti budriam;
stiprus ar neįprastas raumenų skausmas;
gerklės skausmas ar tonzilitas, kuris staiga stipriai pablogėja;
jausmas, kad su organizmu vyksta kažkas rimtai negero.
Jungtinėje Karalystėje, „UK Sepsis Trust“ duomenimis, su sepsiu kasmet siejama apie 48 tūkst. mirčių.
Simptomus lengva palaikyti nuovargiu ar pagiriomis
Labdaros organizacija „Sepsis Research“ pabrėžė, kad sepsis retai pasireiškia vienu aiškiu, lengvai atpažįstamu požymiu.
Jis neretai prasideda nuo infekcijos, kuri iš pradžių atrodo pažįstama ir nesunkiai valdoma. Dėl to pavojinga būklė gali būti laiku neatpažinta.
Jauniems žmonėms situaciją dar labiau apsunkina tai, kad kai kurie simptomai gali priminti vakarėlio pasekmes.
Mieguistumą, pykinimą, išsekimą ar bendrą labai prastą savijautą po vakaro mieste studentai gali palaikyti alkoholio poveikiu, miego trūkumu ar įprasta infekcija.
„Elle istorija parodo, kodėl labai svarbu neatmesti simptomų, kurie yra stiprūs, blogėja arba atrodo neproporcingi tam, ko paprastai tikėtumėtės“, – pabrėžė organizacija.
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