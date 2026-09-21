Metų metus ieško atsakymo: kodėl endometriozė taip dažnai pražiūrima?

Viename tyrime Farerų salų šeimos gydytojai buvo apklausti apie darbą su pacientėmis, kurioms įtariama endometriozė. Kitame Danijos mokslininkai pateikė šeimos gydytojams skirtingus klinikinius scenarijus ir stebėjo, kaip jie ieškotų diagnozės.
Abiejų tyrimų rezultatai parodė keletą pasikartojančių kliūčių.
Stiprus menstruacijų skausmas vis dar laikomas normaliu
Viena svarbiausių problemų gali prasidėti dar gerokai prieš moteriai apsilankant gydytojo kabinete.
Daugelis jaunų moterų girdi, kad skausmingos mėnesinės yra tiesiog moters gyvenimo dalis. Tokį požiūrį gali palaikyti artimieji, draugai, o kartais ir sveikatos priežiūros specialistai.
Dėl to moterys gali ilgai nesikreipti pagalbos, manydamos, kad jų patiriamas skausmas yra normalus arba kad jos bus palaikytos perdėtai reaguojančiomis.
Farerų salų tyrime dalyvavę šeimos gydytojai šią problemą pripažino. Pas juos neretai ateina pacientės, kurios simptomus patiria jau ne vienus metus, tačiau ilgą laiką buvo įsitikinusios, kad stiprus menstruacijų skausmas nėra pakankama priežastis kreiptis į medikus.
Danijoje atliktas tyrimas parodė ir kitą problemą. Kai kurie gydytojai jaunų moterų dubens ar apatinės pilvo dalies skausmą buvo linkę sieti su emocine savijauta, stresu ar gyvenimo sunkumais.
Toks požiūris gali lemti, kad fizinė simptomų priežastis nebus pradėta tirti pakankamai anksti.
Endometriozė ne visada pasireiškia aiškiais simptomais
Danijos tyrimas išryškino dar vieną svarbią diagnostikos spragą.
Kai pacientei buvo aprašomi ryškūs, su menstruacijomis susiję simptomai, pavyzdžiui, labai skausmingos mėnesinės, dauguma gydytojų gana greitai pagalvodavo apie endometriozę.
Tačiau liga ne visada pasireiškia taip aiškiai. Kai pagrindiniai nusiskundimai buvo pilvo pūtimas, skausmingas tuštinimasis ar pasikeitę tuštinimosi įpročiai, dauguma gydytojų iš pradžių endometriozės nesvarstė.
Beveik pusė jų net nepasiteiravo, ar virškinimo sistemos simptomai sustiprėja tam tikru menstruacijų ciklo metu.
Tik aiškiai nurodžius ryšį su ciklu, endometriozė dažniau patekdavo tarp galimų diagnozių.
Tai svarbu, nes endometriozė gali sukelti simptomus, primenančius dirgliosios žarnos sindromą ar kitus virškinimo sutrikimus. Jei neįvertinama, kada tiksliai jie pasireiškia ar sustiprėja, svarbi užuomina gali likti nepastebėta.
Pirmiausia ieškoma pavojingiausių ligų
Tyrimai atskleidė ir vadinamąją diagnostinę hierarchiją.
Kai pacientė skundžiasi, pavyzdžiui, krauju iš tiesiosios žarnos ar ryškiais tuštinimosi pokyčiais, gydytojai pirmiausia siekia atmesti pavojingesnes ligas, tarp jų ir piktybinius susirgimus.
Mediciniškai toks sprendimas pagrįstas, tačiau dėl jo endometriozės tyrimas gali būti atidedamas, kol paeiliui atmetamos kitos galimos diagnozės.
Pirminėje sveikatos priežiūros grandyje pirmiausia paprastai ieškoma būklių, galinčių kelti tiesioginę grėsmę žmogaus sveikatai ar gyvybei. Endometriozė gali labai smarkiai pabloginti gyvenimo kokybę, tačiau dėl tokios diagnostikos logikos ji kartais lieka toliau galimų priežasčių sąraše.
Atsakymas ne visada aiškus
Šeimos gydytojai dažniausiai yra pirmieji specialistai, į kuriuos kreipiamasi dėl lėtinio dubens skausmo, skausmingų mėnesinių ar skausmo lytinių santykių metu.
Tačiau jų galimybės turi ribas. Jie gali įtarti endometriozę, skirti simptomus palengvinantį gydymą ir išrašyti siuntimą specialistui, tačiau tolesniam ligos įvertinimui gali prireikti ginekologo ar specializuoto endometriozės centro.
Kai kuriais atvejais diagnozei patvirtinti gali būti atliekami ir invaziniai tyrimai, įskaitant laparoskopiją.
Farerų salų tyrime gydytojai pasakojo apie pacientes, kurios atsiduria savotiškame laukimo etape – joms skiriami vaistai nuo skausmo ar hormoninis gydymas, tačiau specialisto konsultacijos gali tekti laukti mėnesius ar dar ilgiau.
Net siuntimas ne visada reiškia greitą diagnozę
Problemos nesibaigia ir tada, kai šeimos gydytojas jau įtaria endometriozę.
Farerų salose apklausti medikai pasakojo, kad kai kurie jų siuntimai specialistams būna atmesti. Kartais nusprendžiama, kad pacientei dar nereikia chirurginio ištyrimo, ir rekomenduojama tęsti konservatyvų gydymą.
Danijos tyrime dalis šeimos gydytojų teigė susidūrę ir su situacijomis, kai endometriozės nepastebėjo bendrosios praktikos ginekologai.
Vienas tyrimo dalyvis sakė, kad esant aiškiam įtarimui, pacientę siunčiantis tiesiai pas ginekologą, turintį endometriozės gydymo patirties.
Galimybes gauti specializuotą pagalbą dar labiau riboja gyvenamoji vieta, ilgos eilės ir nedidelis specialistų skaičius.
Gydytojų ir pacienčių lūkesčiai gali skirtis
Abu tyrimai parodė ir dar vieną problemą – pacientės ir šeimos gydytojo lūkesčiai per konsultaciją ne visada sutampa.
Moteris dažnai ateina norėdama aiškaus atsakymo, kas sukelia jos skausmą, ir patvirtinimo, kad patiriami simptomai yra realūs.
Šeimos gydytojas tuo metu gali pasiūlyti tik galimą diagnozę, simptomų gydymą ir siuntimą, kurio rezultato dar teks laukti.
Farerų salų gydytojai todėl pabrėžė, kad svarbu iš anksto paaiškinti, ko galima tikėtis iš diagnostikos proceso. Net patekimas pas ginekologą nebūtinai reiškia, kad priežastis bus nustatyta iš karto ar kad gydymas visiškai pašalins skausmą.
Svarbu užfiksuoti, kada pasireiškia simptomai
Mokslininkų išvados rodo, kad įtariant endometriozę gali būti naudinga fiksuoti ne tik pačius simptomus, bet ir jų ryšį su menstruacijų ciklu.
Anot jų, vertėtų pasižymėti, kada atsiranda ar sustiprėja dubens skausmas, pilvo pūtimas, tuštinimosi sutrikimai ar kiti simptomai. Toks dienoraštis gydytojui gali suteikti papildomos informacijos, ypač jei pagrindiniai nusiskundimai primena virškinimo sistemos sutrikimą.
Naujausi komentarai