Ministras apie neatitikimus COVID-19 atvejų statistikoje: klaidų išvengti nepavyks

„Šiandien kaip tik ryte apie tai kalbėjomės. Komanda yra sutarusi turėti bendrą pasitarimą su visais – tiek duomenų rinkėjais, tiek skelbėjais – kad tokių, na, nesusipratimų, duomenų išsiskyrimų būtų kaip galima mažiau“, – spaudos konferencijoje pirmadienį sakė jis.

„Bet, matyt, kad absoliučiai tikslių – iki vieno atvejo – duomenų, vargu, ar turėsim, nes žmogiškasis veiksnys, na, jis visą laiką egzistuos. Gali atsitikti tam tikrų klaidų“, – pridūrė ministras.

A. Veryga teigė suprantantis, kad „duomenų skirtumai, vėlavimai, patikslinimai, jie tikrai visuomenei didesnio pasitikėjimo nesukuria“.

„Deja, bet kuo daugiau yra duomenų šaltinių, kuo daugiau yra duomenų skelbėjų, skiriasi jų duomenų gavimo laikas, skiriasi, kada tie duomenys suplaukia, užraunami ir panašiai. Dėl to gali įvairiausių skirtumų atsirasti“, – komentavo jis.

Statistikos departamentas pirmadienį pranešė, pradedantis skelbti savivaldybių švieslentę, kurioje pateikiami operatyvūs su COVID-19 pandemijos plitimu susiję sergamumo, testavimo, pasveikusiųjų ir kiti duomenys.

Vis dėlto, joje matomi tam tikri statistiniai neatitikimai. Pavyzdžiui, pirmadienį Sveikatos apsaugos ministerija pranešė apie 1056 naujus koronaviruso atvejus, o Statistikos departamento žemėlapyje nurodomi 1055.

Be to, per praėjusią parą, anot SAM, atlikta apie 4 tūkst. tyrimų dėl įtariamo koronaviruso, o savivaldybių švieslentėje nurodoma, kad atlikta jų daugiau nei 5,5 tūkstančio.

Panaši situacija ir lyginant ankstesnių dienų duomenis.

Duomenų analitikai taip pat kritikuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, jog kartais naujų atvejų nustatoma daugiau nei per parą būna atlikta testų, tačiau NVSC teigia, kad kitaip būti ir negali, nes kartais testų atsakymą žmogus gauna vieną dieną, o į centro sistemą jis patenka kitą dieną.

„Pavyzdžiui, jei žmogus e.sveikatoje teigiamą atsakymą gauna sekmadienį vėlai vakare, tačiau prieš vidurnaktį, o pas mus į sistemą įkrenta jau po vidurnakčio. Tokiu atveju testo atsakymas pateks į sekmadienio testų statistiką, o atvejo – pirmadienio atvejų statistiką“, – anksčiau BNS yra sakiusi NVSC atstovė Justina Petravičienė.

Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per praėjusią parą ištirti 4 tūkst. 489 ėminiai dėl įtariamo koronaviruso. Iš viso iki šiol ištirta 1 mln. 106 tūkst. 660 ėminių.