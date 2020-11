Mokslininkai tiria naują senėjimo gydymo būdą: nors jis pigus ir paprastas, bet efektyvus

Niekam nepatinka senti. Su tuo galima ir reikia susitaikyti, tačiau senti nenori niekas. Sendami žmonės ima stigti energijos, juos dažniau kamuoja sveikatos problemos ir visi žinome, kas yra senėjimo proceso pabaigoje. Tačiau su tuo turime gyventi, džiaugdamiesi kiekviena minute ir patys sau sukurdami jaunystę bet kuriuo gyvenimo momentu.

Kada nors jaunystę mums suras mokslininkai. Jie mano, kad senėjimą galima ne tik sustabdyti – jį galima ir apskritai pasukti atgal. Ir tai nėra tik kažkokia turtingų žmonių fantazija. Senėjimo išgydymas padėtų išgydyti daugybę sveikatos problemų ir vyresnio amžiaus žmonės galėtų veikti daugiau.

Tačiau iki šiol senėjimo gydymo bandymai vis atsimušdavo į sieną. Antioksidantų tyrimai pasirodė esantys nuviliantys, genų inžinerija ne tik kelia etinių klausimų, bet ir teoriškai nepajėgė pasiekti rimtesnių pergalių, o įvairių jauninančių molekulių paieškos gyvūnų tyrimuose geriausiu atveju padeda tik sulėtinti senėjimą. Dabar Izraelio mokslininkai mano suradę šį tą paprastesnio, bet labai efektyvaus.

Tyrimo metu 35 sveiki vyresni nei 64 metų žmonės gavo 60 kasdienių deguonies terapijos seansų. Žinoma, mokslininkai prieš tyrimą, tyrimo metu ir po jo ėmė kraujo mėginius ir matavo telomerų ilgį. Telomeros – tai chromosomų galai, kurie žmogui senstant trumpėja. Galiausiai, kai jie tampa per trumpi, ląstelės nebegali kokybiškai dalintis ir vyksta audinių pažeidimai. Tačiau šįkart mokslininkai pastebėjo, kad tyrimo dalyvių telomeros ilgėjo, nepaisant to, kad jie nevykdė jokių gyvenimo būdo pokyčių. Be to, sumažėjo ir senų ląstelių (ląstelių su itin trumpomis telomeromis) skaičius.

freepik.com nuotr.

Nors tai yra pirmas tyrimas, parodęs, kad deguonies terapija gali sulėtinti ar net atsukti senėjimą, pats metodas nėra naujas. Mokslininkai šįkart pasitelkė hiperbarines kameras, kuriose žmonės ne tik kvėpuoja deguonimi, bet ir patiria aukštesnį slėgį. Hiperbarinės kameros medicinoje naudojamos kone šimtmetį, gydant apsinuodijimą smalkėmis, dekompresinę ligą ir kitus susirgimus.

Reikės daugiau tyrimų, kad paaiškėtų, ar tokia terapija iš tikrųjų duoda apčiuopiamos naudos. Telomerų ilgis yra svarbus, tačiau gali būti, kad su senėjimu susijusios ligos turi kitus mechanizmus. Tai, beje, nėra pirmas tyrimas, atskleidęs būdą pailginti telomeras – jau yra ir vaistų, kurie tai gali padaryti. Skirtumas tas, kad deguonies terapija yra santykinai pigi.