Nuo lapkričio akių gydytojo konsultacijos – greičiau: kam galios 14 dienų terminas?

Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pasirašė teisės aktų dėl ambulatorinių antrinio ir tretinio lygio oftalmologijos paslaugų teikimo pakeitimus, pagal kuriuos tam tikrais atvejais akių ligų gydytojo paslaugos turi būti suteikiamos per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo.
„Pacientams, kuriems akių ligų gydytojo konsultacijos prireikia ne planine tvarka, o skubiai pablogėjus sveikatos būklei, svarbu suteikti prioritetą ir užtikrinti, kad paslaugas jie gautų kuo skubiau. Galimybė patekti pas specialistą per kelias savaites gali net išgelbėti paciento regėjimą, todėl privalome sudaryti išimtines sąlygas gauti skubią specialisto konsultaciją ir pagalbą,“ – sako L. Kukuraitis.
Įsigaliojus pakeitimams, gavęs siuntimą, pacientas skubos tvarka pas akių ligų gydytoją galės registruotis tuomet, jei jam bus nustatytas ženkliai padidėjęs akispūdis (30–39 mmHg) ir tai patvirtinta matuojant kartotinai to paties vizito metu. Tokia pati tvarka galios, jei pacientui bus diagnozuotas staiga naujai atsiradęs regos iškraipymas, regos pablogėjimas, dvejinimasis, žvairumas ar ūmūs akių vokų ir junginės infekciniai uždegimai, kai nėra efekto taikant optimalų gydymą.
Vaikams akių ligų gydytojo konsultacija skubos tvarka privalės būti paskirta, jei nustatomas naujai atsiradęs baltas akies dugno refleksas, nistagmas ar plaukiojantys akių judesiai. Per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo privalės būti atliekama pirminė patikra dėl neišnešiotų naujagimių retinopatijos naujagimiams, kurių gestacinis amžius yra 32 sav. ar mažiau ir (arba) gestacinis svoris – mažiau kaip 1500 g, ir koreguotas amžius – iki 44 savaičių.
Taip pat pakeitimais nustatoma, kad pacientas pas akių ligų gydytoją per 14 dienų privalės patekti, jei jam įtariamos pooperacinės komplikacijos.
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