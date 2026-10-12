 NVSC: praėjusią savaitę nuo COVID-19 mirė vienas žmogus

NVSC: praėjusią savaitę nuo COVID-19 mirė vienas žmogus

2026-10-12 16:33
BNS inf.

Praėjusią savaitę Lietuvoje nuo COVID-19 ligos mirė vienas žmogus, trys žmonės paguldyti į ligoninę, dėl gripo ligoninėje atsidūrė du žmonės, pirmadienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

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<span>NVSC: praėjusią savaitę nuo COVID-19 mirė vienas žmogus</span>
NVSC: praėjusią savaitę nuo COVID-19 mirė vienas žmogus / Asociatyvi magnific nuotr.

Pasak jo, miręs asmuo priklausė vyresnių nei 90 metų asmenų grupei, turėjo lėtinių ligų ir nebuvo pasiskiepijęs.

Praėjusią savaitę mirčių nuo gripo neužregistruota.

NVSC duomenimis, spalio 5–11 dienomis bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis siekė 553,2 atvejo 100 tūkst. gyventojų, praėjusią savaitę jis buvo nežymiai didesnis – 592,5 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Mažiausias sergamumas registruotas Panevėžio apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje.

Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.

Šiame straipsnyje:
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ligos
mirtis
gripas
infekcijos
kvėpavimo takai

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