Odontologai vėl teikia paslaugas: brangs ar ne?

Ne visi pasiruošė

Lietuvos respublikos odontologų rūmų (LROR) tarybos pirmininko Alvydo Šeikaus teigimu, pagrindinė problema yra ta, kad ne visi odontologijos kabinetai, klinikos vėl gali dirbti. "Ne visi pasiruošė – ne visi įsigijo apsaugos priemonių, su kuriomis šiuo metu tenka dirbti. Be to, mus labai išmušė iš vėžių cikliškumas. Remiantis sveikatos apsaugos ministro įsakymu, medikai, tarp jų – ir odontologai, jei nori derinti darbą dviejose gydymo įstaigose, turi dvi savaites iš eilės vienoje įstaigoje visas valandas atidirbti, tada – dvi savaites kitoje, – aiškino A.Šeikus. – Išeina taip, kad mėnesio darbą vienoje įstaigoje jie turėtų atlikti per dvi savaites, o tada keliauti į kitą, kur dirbtų tokiu pačiu principu. Odontologo darbo dienos trukmė yra 6 val. 36 min. Taigi, dviejose gydymo įstaigose dirbantis odontologas dabar turėtų dirbti trylika valandų per dieną? Tai kertasi su įstatymais, Darbo kodeksu."

Nukenčia paslaugos rajonuose

Pašnekovo žodžiais, tokiu būdu ypač nukenčia rajonų odontologijos kabinetai, į kuriuos iki šiol specialistai iš miestų atvažiuodavo konsultuoti vienai ar pusei darbo dienos per savaitę.

A.Šeikaus teigimu, nors sveikatos apsaugos ministras iš dalies atsižvelgė į medikų, tarp jų – ir odontologų, prašymus nedrausti medikams dirbti dviejose gydymo įstaigose, vis dėlto dabartinė tvarka taip pat nėra logiška. "Jei iš tiesų siekiama užkirsti kelią koronavirusui plisti, grįžęs iš vienos gydymo įstaigos medikas turėtų dvi savaites saviizoliuotis, neiti dirbti į kitą įstaigą", – įsitikinęs LROR tarybos pirmininkas.

Jis pabrėžė, kad odontologijos kabinetai ir klinikos, jei juose nebus griežtai laikomasi infekcijų kontrolės ir higienos normų, lengvai gali tapti naujojo koronaviruso židiniais. "Odontologų darbe tai tikrai tikėtina, nes jie dirba vos 20 cm nuo paciento burnos. Ir pacientui procedūrų metu kaukės tikrai neuždėsi. Be to, odontologai dirba su turbinomis, kur dideliu slėgiu purškiamas oro srautas", – pašnekovo žodžiais, taip ir odontologui, ir pacientui labai išauga rizika užsikrėsti COVID-19.

Brangs ar ne?

Pasiteiravus, ar, kaip buvo prognozuojama, odontologų paslaugos dabar brangs, LROR tarybos pirmininkas sakė negalįs konkrečiai atsakyti į šį klausimą. "Tai priklauso ir nuo bendros ekonominės situacijos. Juk naftos, degalų kainos dabar sumažėjusios – vadinasi, turėtų kristi ir daugelio produktų kainos. Tačiau nekrenta", – pastebėjo A.Šeikus.

Prieš pradėdami darbą, visi odontologijos kabinetai ir klinikos, konsultuodamiesi su infekcijų kontrolės arba Higienos instituto (HI) specialistais, turėjo parengti ir patvirtinti paslaugų atnaujinimo planą. Kiekviena poliklinika savo plane turėjo pagal savo infrastruktūrą apskaičiuoti maksimalų galimą priimti pacientų skaičių per dieną, konsultacijoms ir procedūroms reikalingų kabinetų skaičių, numatyti jų užimtumo ir dezinfekcijos tvarką.

Ligonių kasos: dantų protezavimo paslaugos nedings

Ligonių kasos ragina visus pacientus, sulaukusius eilės protezuotis dantis iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF), nepulti iš karto dėl to kreiptis į medikus. Pabrėžiama, kad pasinaudoti šia protezavimo paslauga reikia per trejus metus nuo išrašyto kvietimo gavimo dienos.

"Tiems, kurie sulaukė pranešimo apie atėjusią eilę protezuoti dantis PSDF lėšomis, paslaugos tikrai nepradings", – teigiama išplatintame Valstybinės ligonių kasos pranešime. Kreiptis į vieną iš gydymo įstaigų, su kuria teritorinė ligonių kasa (TLK) yra sudariusi sutartį dėl dantų protezavimo paslaugų, ir gauti tokią paslaugą asmuo gali per trejus metus nuo gauto pranešimo išrašymo dienos. Primenama, kad dauguma tų, kuriems priklauso tokios paslaugos, priklauso ir COVID-19 rizikos grupės asmenims, kuriems rekomenduojama vengti lankytis didesnės rizikos vietose.

Ligonių kasos primena, kad teisę į dantų protezavimo paslaugas, teikiamas PSDF lėšomis, turi keturios privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų gyventojų grupės: žmonės, sulaukę senatvės pensijos amžiaus, asmenys; pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais; vaikai iki aštuoniolikos metų ir tie, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos.

Dėl dantų protezavimo pirmiausia reikia kreiptis į poliklinikos, prie kurios apdraustasis yra prisirašęs, gydytoją odontologą.