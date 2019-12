Paauglių priklausomybės: nuo elektroninių cigarečių iki sintetinių narkotikų

Specialistai skambina pavojaus varpais: grėsmingai auga elektronines cigaretes (EC) rūkančių paauglių skaičius. EC griebiasi vis daugiau 13–18 metų paauglių. Be to, pradėjo smarkiai augti rūkančių mergaičių skaičius.

Kaip atpažinti, kad paauglys rūko EC, jei šios cigaretės beveik nepalieka kvapo? Dėl ko jį traukia EC ir kuo jos pavojingos? Kodėl aukštesnio intelekto vaikai ir paaugliai drąsiau bando cigaretes, alkoholį ir narkotikus? Apie tai – pokalbis su Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centro vadove, medicinos psichologe Aina Adomaityte.

– Kokios priklausomybės būdingos paaugliams?

– Nėra paaugliams būdingų ar nebūdingų priklausomybių. Galima kalbėti apie tai, ar yra polinkis viską išbandyti ir ar paauglio vertybių skalėje aukštą vietą užima noras būti blaiviam, nuo nieko neapsvaigusiam. Jei yra polinkis bandyti, vieni bando tabako produktus, kiti naująsias rūkymo priemones – elektronines cigaretes (EC), treti leidžia sau alkoholį, dar drąsesni – marihuaną ir kitas psichoaktyviąsias medžiagas. Vis didėjanti priklausomybė yra ir azartiniai statymai sporto lažybose, internetiniai žaidimai, jau nekalbant apie priklausomybę nuo mobiliųjų telefonų.

Vis dėlto dažniausiai pasitaikanti paauglių priklausomybė yra rūkymas, apimantis ir įprasto tabako gaminius, ir EC. Paaugliai renkasi EC, o IQOS – nuo 18 m. ir vyresni.

Nustatyta, kad EC vartojimas jaunystėje didina tradicinių cigarečių vartojimą vyresniame amžiuje.

Paprastai vaikai, kurių pasiekimai mokykloje, sporte ar kitose veiklose yra geri, galvoja: man viskas sekasi, aš su viskuo susitvarkau, susitvarkysiu ir čia – nepriprasiu, panorėsiu – mesiu.

– Dėl ko paaugliai imasi tradicinių ir netradicinių cigarečių?

– Paaugliai yra smalsūs – jie nori viską išbandyti. Be to, cigaretės, alkoholis labai tinka maištui prieš tėvus išreikšti. Veikia ir grupės, kuriai priklausyti paaugliui yra svarbu, pavyzdys. Tarkim, "veipinti" (rūkyti elektronines cigaretes – red. past.) labai populiaru grupelėse. Kitas dalykas, kad pradėję rūkyti, garinti ar smilkyti, paaugliai galvoja: aš nepriprasiu, aš čia tik retkarčiais, tik pabandau. Dėl psichologinės brandos stokos paaugliams sunkiau įvertinti vidinius impulsus ir juos valdyti. Be to, jiems sunkiau prognozuoti galimas savo elgesio, taip pat pasekmes. Jie nemano, kad vieną ar kelis kartus pabandę negalės sustoti.

Paaugliai renkasi EC, nes dažnai yra įsitikinę, kad tai nėra rūkymas, o tik kažkas nežalingo, malonaus. Jie neigia bet kokią EC žalą ir net nebando domėtis, kas yra jų sudėtyje, kaip tai veikia. Paaugliai ramina save, kad renkasi EC užpildus be nikotino, be to, jiems EC rūkymas atrodo skanu, įdomu, madinga ar tiesiog patinka kaip laiko praleidimo ir bendravimo forma.

– Kuo būtent elektroninės cigaretės taip vilioja vaikus ir paauglius?

– Vienas iš pagrindinių motyvų – tai galimybė pasirinkti skonius, kvapus. Prieš porą metų JAV paskelbto tyrimo duomenimis, 81 proc. elektroninių cigarečių jaunųjų vartotojų kaip pagrindinę vartojimo priežastį nurodė gausią malonių skonių, kvapų įvairovę. Kitos priežastys: 26,5 proc. vaikų ir paauglių EC griebėsi dėl to, kad jas vartojo jų draugai, 20,5 proc. jas rūkė iš smalsumo, ir tik 7,7 proc. – dėl to, kad jos panašias į tradicines cigaretes.

EC pavojingos ir tuo, kad prie jų greitai priprantama: JAV tyrimais nustatyta, kad beveik 40 proc. pabandžiusiųjų EC tapo kasdieniais jų vartotojais.

– Neretai labai viliojanti paaugliams atrodo ir elektroninių cigarečių reklama.

– Paaugliai skatinami bandyti, pradėti vartoti produktus tokiais "raktiniais" reklamos triukais, kai vaizduojamas jaunas asmuo, kuris draugų rate yra atsipalaidavęs, besilinksminantis, seksualus, patrauklus. Paaugliui tai pateikiama tarsi pasiūlymas: nori būti toks – prašom, turi priemonę – cigaretę. Taip pat siunčiama ir kita labai aktuali žinutė: "gauk energijos...vitaminų". EC paaugliui gali atrodyti naudingas ir net sveikas produktas.

– Ką rodo tyrimai: kuri dalis Lietuvos vaikų ir paauglių rūko?

– Statistika beveik kasmet keičiasi ir, deja, į blogąją pusę – rūkančių paauglių grėsmingai daugėja. Svarbu paminėti, kad smarkiai daugėja EC rūkančių merginų. Be to, išpopuliarėjus EC, ankstėja rūkančiųjų amžius.

– Nustatyta, kad aukštesnio intelekto vaikai ir paaugliai drąsiau bando elektronines cigaretes, alkoholį ir net narkotikus. Kodėl?

– Paprastai vaikai, kurių pasiekimai moksluose, sporte ar kitose veiklose yra geri, galvoja: man viskas sekasi, aš su viskuo susitvarkau, susitvarkysiu ir čia – nepriprasiu, panorėsiu – mesiu. Jie labiau savimi pasitikintys ir nepatyrę daug nesėkmių, bet kartu tokie paaugliai kelia sau aukštus reikalavimus, turi išpildyti kitų jiems iškeltus tikslus ir jaučia didelį nerimą, rūkymą ir narkotikus jie renkasi kaip atsipalaidavimo formą. O paskui neretai atsitinka taip, kad mesti nepavyksta.

– Jūsų akimis, kas pavojingiau: tradicinės cigaretės ar elektroninės?

– Pavojinga ir viena, ir kita. Saugu tik, jei pats nerūkai ir tavo aplinkoje nėra rūkančiųjų ar pats jų vengi, taip apsisaugodamas nuo pasyvaus rūkymo.

Viena priežasčių, kodėl pavojingos EC – tai, kad, skirtingai nei tradicinėse cigaretėse, dažnai nežinome, kokios medžiagos jose naudojamos ir kiek jų "veipinant" buvo suvartota. Jei EC naudojamas nikotino užpildas, tai dažnai "veipinant" gaunama nikotino dozė būna kelis kartus didesnė nei surūkius tradicinę cigaretę (TC), dažnai nuo 30 mg ir dvigubai, trigubai daugiau nei yra viename TC pakelyje. Taigi, neretai garindamas elektroninę cigaretę žmogus gauna daugiau nikotino nei rūkydamas tradicinę. Didelę nikotino dozę gavęs ir juo apsinuodijęs paauglys gali būti šiek tiek sutrikęs, nerišliai kalbėti, viduriuoti, jo pulsas iš karto pavartojus nikotino būna padidėjęs. Tačiau tokie požymiai pasireiškia neilgai – iki poros valandų.

Be to, EC yra toksinių medžiagų, susijusių su kraujospūdžio reguliacijos sutrikimais, padidėjusiu kraujo krešumu ir sustiprėjusiais kraujagyslių aterosklerotiniais pažeidimais. EC garuose randama metalų, alavo, chromo, nikelio nanodalelių. Šios medžiagos sukelia rimtus kvėpavimo sutrikimus ir ligas. Kaip rodo atlikti tyrimai, 9 iš 11 teršalų koncentracija EC garuose buvo didesnė ar tolygi jų koncentracijai įprastinių cigarečių dūmuose.

Elektroninės cigaretės pavojingos ir dėl į garinimo skystį pilamų ar lašinamų sintetinių narkotinių medžiagų, kai EC tampa "puiki" priemonė vartoti sintetinį kanabinoidą. Kalbu apie atvejus, kai vietoj arba į įprastą EC skystį pilamas sintetinis narkotikas. Sintetiniai kanabinoidai, pilami ar lašinami į EC užpildus, ne tik sukelia apsinuodijimą, fizinės ir psichinės sveikatos problemas ir ligas, bet jau yra sukėlę ir nemažai mirčių JAV.

Be to, nėra duomenų, kad EC skatintų mesti rūkyti, kaip tai bando teigti EC produktus pardavinėjantys ir taip bandantys juos reklamuoti prekybininkai.

– Kada paprastai paaugliams nebeužtenka tradicinio garinimo skysčio ir į jį pradedami lašinti sintetiniai narkotikai?

– Pradinukams ir 5–7 klasių moksleiviams dar užtenka ir tiesiog maloniai kvepiančio elektroninės cigaretės skysčio. Paauglių poreikiai auga ir septintokams ar aštuntokams neretai norisi pabandyti įsilašinti ir sintetinio narkotiko.

– Tradicines cigaretes rūkantį paauglį galima atpažinti iš kvapo, o kaip atpažinti garinantį elektronines cigaretes?

– Vartojimo pradžioje iš elgesio atpažinti sudėtinga. Tačiau tėvams patariu stebėti savo vaikus. Jei atsiranda keistas, iki tol nebūdingas elgesys, emocijų išraiška ir jų kaita, reikėtų atkreipti dėmesį ir, jei tai kartojasi, reikia reaguoti iš karto, nes vėliau toks elgesys pradės atrodyti normalus. Jei rūkoma dažnai, patalpose jaučiamas sintetinis stiprus kvapas arba paauglys dažnai trumpam išeina į kiemą. Galima pastebėti, kad namuose atsiranda naujų daiktų, tokių kaip EC krovikliai, užpildymo skysčiai.

Jei įtariama, kad paauglio elgesys pakito dėl EC rūkymo, galima atlikti sintetinių kanabinoidų testą. Visi testai yra nereceptiniai, parduodami vaistinėse.

– Jūsų patarimas: kaip paauglius atpratinti nuo EC ir kitų priklausomybių? (Kaip šiuo atveju paaugliams galėtų padėti tėvai?)

– Skatinti už teigiamus pokyčius, apdovanoti, o jei vaikas nesilaiko susitarimų, riboti malonumus. Jei pokyčių nesulaukiama, reikia išdrįsti kreiptis į specialistus, nes kartais reikalingas ir medikamentinis priklausomybės gydymas. Kaune Romuvos klinikos specialistai konsultuoja ir, jei reikia, taiko gydymą, padedantį nutraukianti EC vartojimą. Svarbu suvokti, kad nėra nei sveiko, nei kontroliuojamo rūkymo. Jei rūkai, gauni didesnę ar mažesnę žalą fizinei ir psichinei sveikatai, o to galima išvengti tik nepradėjus rūkyti arba nutraukus rūkymą.

Gydytojai ir vaistininkai pataria, kaip mesti rūkyti

Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) įspėja, kad tabako gaminių vartojimas yra viena sparčiausiai plintančių epidemijų. Kasmet tai pražudo daugiau kaip 8 mln. žmonių visame pasaulyje, iš kurių daugiau nei milijonas miršta nuo pasyvaus rūkymo. Kaip atsikratyti šio žalingo įpročio?

Valia ir noras mesti

Nacionalinio vėžio instituto statistika baugina: 95 proc. besigydančių plaučių vėžiu sergančiųjų – rūkaliai. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkų profesoriaus Kastyčio Šmigelsko ir Tomo Vaičiūno atliktame moksleivių gyvensenos ir sveikatos tyrime pastebėta, kad rūkančių mokinių šiek tiek daugėja. Net 17,9 proc. apklaustų mokinių pastarąjį mėnesį buvo rūkę elektronines cigaretes.

Vaistininkė Kristina Staivė sako, kad pradėjus rūkyti, mesti nėra taip paprasta, to padaryti nepadeda jokia bauginanti statistika ar artimųjų prašymai, svarbūs tik paties rūkančiojo valia ir noras: "Jeigu žmogus tikrai norės, tai, kaip ir bet kurį kitą darbą darant, jis galės kalnus nuversti, bet per prievartą jo tikrai nepriversi. Ko gero, niekas nemetė dėl kitų įtakos."

Specialistų teigimu, ar sunku bus mesti rūkyti, priklauso nuo to, kiek cigarečių žmogus iki tol surūkydavo per dieną. Jei priklausomybė nuo cigarečių yra fizinė, mesti rūkyti iš karto yra lengviau, jei psichologinė, tai padaryti yra sudėtinga. Psichologinės priklausomybės atveju mesti rūkyti paprasčiau palaipsniui. Be to, sugalvojus mesti staiga, gali kankinti abstinencija, prasidėti nerimas ar net širdies permušimai. Siekiant to išvengti, rekomenduojma naudoti pakaitinę nikotino terapiją. Pagal įprastai per dieną surūkomų cigarečių kiekį, metant rūkyti parenkami ir nikotino pleistrai, kurie yra saugesni nei rūkalai – nekenkia kvėpavimo takams.

Labai pagerėja sveikata

Nacionalinio vėžio instituto pulmonologė gydytoja Vaida Gedvilaitė, sužinojusi, kad pacientai rūko, visada rekomenduoja atsikratyti šio žalingo įpročio. Į pagalbą ji pasitelkia faktus – informuoja žmogų, kad cigarečių rūkymas gali pažeisti kvėpavimo takus (nuo nosiaryklės iki bronchų), kad nuo to kenčia visas žmogaus organizmas. "Esant deguonies trūkumui, pažeidžiama daug organų, didėja tikimybė susirgti vėžiu, tuberkulioze ir kitomis infekcinėmis ligomis. Rūkymas tiesiogiai lemia 90–95 proc. visų plaučių vėžio atvejų", – dėsto pulmonologė.

Metus rūkyti gerėja plaučių funkcija, uoslės ir skonio jutimai sustiprėja, sumažėja arba išnyksta kosulys, dusulys. Dar daugiau – metus rūkyti miokardo infarkto ir insulto rizika per pirmuosius dvejus metus sumažėja net 50 proc.

"Pirmiausia žmonės turi suvokti patys, kokią žalą organizmui daro rūkymas ir turi norėti nustoti rūkyti. O būdų yra įvairiausių – nuo literatūros, psichoterapijos, akupunktūros iki medikametinės terapijos", – vardija V.Gedvilaitė, ragindama nespręsti problemos vieniems.

Būdų mesti – ne vienas

Jai pritaria ir Nacionalinio vėžio instituto (NVI) Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus gydytoja psichiatrė Giedrė Bulotienė, kuri pabrėžia: nors priklausomybė nuo nikotino – sunki, tačiau yra nemažai veiksmingų gydymo būdų, padedančių ją įveikti.

"Moksliniai tyrimai rodo, kad psichoterapija ir farmakoterapija yra efektyvūs būdai gydant priklausomybę nuo nikotino. Iš psichoterpinių metodų geriausiai ištirtas teigiamas elgesio kognityvinės terapijos, dėmesingo įsisąmoninimo bei motyvacinio interviu poveikis", – kalba mokslų daktarė.

Taip pat mesti rūkyti gali palengvinti atspausdintos savipagalbos priemonės, telefoninės pagalbos linijos, automatinės teksto žinutės naudojant mobiliuosius prietaisus bei specializuotos interneto programos. Naudingos literatūros galima rasti ir NVI Vėžio informacijos ir komunikacijos skyriuje.

G.Bulotienė priduria, kad gydant priklausomybę nuo nikotino yra įrodytas farmakoterapijos efektyvumas, kuris apima įvairias nikotino pakaitinės terapijos formas, taip pat bupropioną ir kai kuriuos kitus antidepresantus. "Gana naujas metodas, išbandytas šiai priklausomybei gydyti, yra transkranijinė magnetinė stimuliacija", – pasakoja gydytoja psichiatrė.

G.Bulotienės teigimu, svarbu, kad pagalba mesti rūkyti būtų kuo individualesnė, nes vieni žmonės rūko, siekdami išvengti neigiamo poveikio metus rūkyti, o kitus rūkyti labiau skatina malonūs rūkymo aspektai. Mokslininkai nagrinėja gydymo individualizavimo būdus, pagrįstus svarbiais individualiais biologiniais skirtumais, tarp jų ir genetinius.

Kuo pakeisti cigaretę?

Kadangi kai kuriems žmonėms rūkymas yra tik priemonė, padedanti nusiraminti, vaistininkė K.Staivė pataria bandant atsikratyti šio žalingo įpročio vartoti lengvus raminamuosius preparatus, pavyzdžiui, valerijono, pasifloros čiulpiamąsias tabletes. Kartais pakanka visada su savimi turėti kramtomosios gumos ir pajutus norą užsirūkyti, pirmiausia griebtis jos.

Reikėtų nusiteikti, kad pats sunkiausias laikas trunka dvi tris savaites, tačiau K.Staivė įspėja, kad kai kurie palūžta ir vėliau. "Labai svarbu, kad tuo metu, kai bandome nerūkyti, nebūtume tarp rūkančių draugų, šiuo laikotarpiu jų reikėtų vengti. Taip pat užsirūkymą išprovokuoja ir alkoholio vartojimas", – pastebi vaistininkė.

Kai kuriems rūkymas siejasi ir su tam tikrais ritualais. K.Staivė prisimena vieną savo klientę, kuri turėjo įprotį ryte išgerti kavos ir užsirūkyti pirmą cigaretę, todėl moteris nusprendė nustoti gerti kavą – taip praėjo ir noras surūkyti rytinę cigaretę. "Reikia apmąstyti, kada mums atsiranda noras rūkyti ir vengti tų situacijų ar šį žalingą įprotį skatinančių žmonių. Žinoma, įtakos turi ir stresas, įtampa, nes mes dažnai įsivaizduojame, kad rūkymas ramina", – sako vaistininkė. Vis dėlto neteisinga manyti, kad nikotinas ramina, pasak vaistininkės, priešingai – jis stimuliuoja, o raminamai tikriausiai veikia tik pats gilaus kvėpavimo procesas.

Žingsnis po žingsnio

Vaistininkė pataria metant rūkyti nesitikėti lengvo rezultato ir nesibaiminti, jeigu iš pradžių kasdien vis dar surūkysite po vieną ar dvi cigaretes – tai nėra pralaimėjimas. "Labai reikalinga stipri valia, todėl užsibrėžus tikslą, reikia jo ir siekti", – sako specialistė.

Taip pat svarbu nusiteikti, kad metę rūkyti galite priaugti svorio. Dauguma žmonių priauga 2–5 kg, nes poreikį užsirūkyti kai kurie žmonės ima slopinti skanėstais.

K.Staivė neatmeta ir tos tikimybės, kad naudingas gali būti paprasčiausias savo tikslų įvardijimas artimiesiems. "Kartais verta apie tai pasakyti draugams ir pasidalyti feisbuke, nes tikrai nelabai smagu, kai sau kažką viešai pasižadi ir paskui neištesi duoto žodžio", – dar vieną motyvuojančią priemonę atskleidžia specialistė.

KD inf.