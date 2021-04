Pagyros grilio mėgėjams – dažniau kepamos daržovės, vis rečiau maistas virsta angliuku

Pasak sveikatos specialistės, kartais paskanauti maisto, gaminto ant laužo, nėra blogai, tačiau tai neturi būti dažnas pasirinkimas. „Jeigu stengiatės skirti daugiau dėmesio sveikesnei mitybai arba laikotės dietos, vieną dieną pasilepinę ant laužo keptu maistu savęs per daug negraužkite ir po jos vėl grįžkite prie įprastos mitybos“, – sako vaistininkė.

Vis dėlto net ir valgydami ant laužo keptą maistą, laikydamiesi tam tikrų taisyklių, galime paversti jį sveikesniu. Be jau minėto saiko, vaistininkė taip pat pataria vengti valgyti sunkų maistą vėlai vakare, o paskanavus ant laužo keptų patiekalų rasti laiko ir judėjimui, pasivaikščioti ar užsiimti kokia nors kita aktyvia veikla – tai padės ne tik sudeginti kalorijas, bet ir palengvins virškinimą.

Renkantis ant laužo gaminamus patiekalus vaistininkė rekomenduoja pirmenybę teikti sveikesnėms alternatyvoms, pavyzdžiui, riebesnę mėsą verčiau keisti į liesesnę. Taip pat dar dažniau kepimui rinktis daržoves – taip ne tik pasirinksite sveikesnę alternatyvą, bet ir suvalgysite papildomą porciją daržovių.

Be to svarbu atkreipti dėmesį į mėsos marinatus – jeigu turite galimybę juos gaminkite patys, rinkitės sveikesnius produktus, natūralias prieskonines žoleles, venkite riebių marinatų ar specialių jau paruoštų prieskonių mišinių. Pasirinkus marinatą svarbu nepersistengti ir nenaudoti jo per daug.

Ant laužo kepant mėsą nereikėtų pernelyg jos perkepti. „Jeigu kepate riebią mėsą, apskrudinate ją iki angliukų, tai tokio maisto skrandis gali nevirškinti, todėl tikrai siūlyčiau nepersistengti mėgaujantis tokiais kąsneliais“, – sako vaistininkė.

Skanaujant jau iškeptus grilio patiekalus labai svarbu saikingai vartoti įvairius padažus, nes jie dažnai yra gana kaloringi, sudėtyje turi daug cukraus.

Jeigu po grilio vakarienių skrandyje jaučiate sunkumą ir pastebite, kad maisto nepavyksta suvirškinti, vaistininkė pataria namuose turėti fermentų, kurie padėtų pasijusti geriau, tačiau jais nereikėtų piktnaudžiauti ir verčiau pirmiausiai daugiau dėmesio skirti saikui.