Paslaptis atskleista: kas slepiasi po mūsų oda?

Veido oda – tarsi veidrodis, geriausiai atspindintis mūsų būseną. Tačiau jos gražią išvaizdą neigiamai veikia įvairūs veiksniai: orų permainos, netinkama mityba, miego stoka, žalingi įpročiai, stresas. Tad vien tik gero kremo nepakanka, norint, kad oda atrodytų sveikai.
Kaip išsirinkti, prižiūrėti ir kuo čia gali padėti dirbtinis intelektas, patarė Kauno kolegijos Medicinos fakulteto lektorė Loreta Valatkevičienė.
– Kodėl neužtenka vien tik gero kremo?
– Kad oda atrodytų gerai, tikriausiai gero kremo ir užtektų. Tačiau norint palaikyti ilgalaikę sveiką jos būseną ir, kad efektas nuo to paties kremo būtų ilgalaikis, jo tikrai mažai. Kosmetologija, kaip ir bet koks kitas mokslas, remiasi moksliniais tyrimais, diagnostiniais aparatais, dirbtinio intelekto bei kitų technologijų naujovių pagalba.
– Pasikalbėkime apie diagnostiką. Kas tai yra, kam ji svarbi ir kodėl?
– Diagnostika yra svarbi dėl to, kad net pats geriausias kosmetologas, turintis didžiausią praktiką, neturi rentgeno akių. Jis mato tik tiek, kiek gali užčiuopti ar kiek klientė papasakoja apie problemas. Išmanūs diagnostiniai aparatai leidžia pamatyti gilesniuose odos sluoksniuose, kapiliarų tinklo pažeidimus, prasidedančius uždegimus ir net tas problemas, kurių dar nematome išorėje.
– Kam diagnostiką reikėtų atlikti?
– Jei siekiame kuo ilgiau išlikti jaunatviški, diagnostiką reikėtų atlikti kuo anksčiau. Prevencija labai svarbi, nes kai raukšlės gilios, kovoti su jomis daug sunkiau – procesas tampa ilgesnis ir sudėtingesnis.
– Tai net ir priemones lengviau pasirinkti atlikus diagnostiką?
– Be abejo, nes tokiu atveju odos priežiūra tampa labai personalizuota.
– Kaip atskirti, kas yra tikra, o kas mada?
– Jeigu atlikti moksliniai ir laboratoriniai tyrimai, tai rodo, kad tai nėra tik reklaminis triukas. Tokia kosmetikos priemonė su aktyviaisiais ingredientais, sukurta biotechnologijų pagalba, bus veiksminga. Suderinus ją su jūsų diagnostika, priemonės tampa efektyvios ir duoda ilgalaikius rezultatus.
– Kaip dirbtinis intelektas padeda kosmetologijoje?
– Dirbtinis intelektas prieinamas ir plačiajai visuomenei. Vartotojas gali naudotis programėlėmis, kurios iš nuotraukos analizuoja odą, nustato, ko jai trūksta, net pasiūlo priemones ar procedūras. Tai geriau negu mažai išmanančio kliento savarankiški sprendimai. O pažangesnės DI versijos, naudojamos kosmetologijoje ir dermatologijoje, leidžia matyti odos pokyčius ateityje – užbėgti problemoms už akių.
– Jei žmogus 20–25 metus nesirūpino savo oda, ar įmanoma bent šiek tiek sugrąžinti odos būklę?
– Kažkiek pajauninti odą, pagerinti jos būklę tikrai įmanoma. Kiek pavyks – priklausys nuo jau padarytos žalos. Dabar yra inovatyvių priemonių – peptidų, egzosomų, sferulių ir kitų biotechnologijų sprendimų. Viską suderinus, o kartu pradėjus sveikai gyventi – maitintis, sportuoti, judėti – rezultatai bus ženklūs, efektyvūs ir ilgalaikiai.
– Kalbant apie kremus, kaip juos išsirinkti, ypač paaugliams?
– Paaugliui kremo nereikia, jei oda nėra probleminė. Bet jei atsiranda aknė ar bėrimai, reikia kreiptis į specialistą.
– O į ką turėtų atkreipti dėmesį suaugusieji?
– Svarbu atsižvelgti į tai, kada priemonė naudojama – ryte ar vakare. Reikėtų konsultuotis su specialistais ar bent pasinaudoti dirbtinio intelekto programėlėmis. Nes jei naudojate kelis kremus, jie gali nederėti tarpusavyje – vienų veikliosios medžiagos panaikins kitų poveikį. Mokslas šiandien tikrai padeda daug efektyviau prižiūrėti odą.
