Po kelerių metų peties skausmo – sėkminga operacija

Skaudėjo net valgant
Kauno klinikų Ortopedijos traumatologijos klinikos vadovas prof. Alfredas Smailys pažymi, kad klinikoje nuolat siekiama aukščiausio paslaugų lygio, todėl ypatingas dėmesys skiriamas išsamiam paciento būklės ištyrimui, kruopščiai analizei ir individualiam gydymo metodo parinkimui: „Pasitelkdami šiuolaikines technologijas galime dar tiksliau įvertinti kiekvieno paciento situaciją ir parinkti optimaliausią gydymo sprendimą. Toks individualus požiūris leidžia pasiekti geresnius gydymo rezultatus ir, svarbiausia, padėti pacientams susigrąžinti gyvenimo kokybę.“
Vladzė pasakoja, kad peties skausmas lydėjo net atliekant paprasčiausias kasdienes veiklas – valgant, šukuojantis ar rengiantis. Po pirmosios operacijos reikšmingo pagerėjimo ji nepajuto. Dar kartą kreipusis į gydytojus buvo rekomenduota luktelėti ir stebėti peties būklę, tačiau situacija nesikeitė. „Ranką iki ausies dar galėdavau pakelti, bet aukščiau – ne“, – prisimena pacientė. Galiausiai ji kreipėsi į Kauno klinikų specialistus, kurie pasiūlė individualiai jos situacijai pritaikytą gydymo sprendimą.
Tinkamiausias sprendimas
Kauno klinikose Vladzei buvo atliktas peties endoprotezavimas, panaudojant reversinį peties implantą. Tai specialus implantas, padedantis atkurti peties funkciją sudėtingų lūžių atvejais. Pasak Kauno klinikų Ortopedijos traumatologijos klinikos gydytojo ortopedo traumatologo Augustino Rimkūno, šis gydymo metodas buvo tinkamiausias sprendimas siekiant atkurti pacientės rankos funkciją.
„Pacientės atveju reversinis peties implantas buvo geriausias sprendimas siekiant atkurti rankos funkciją. Turėjome du pasirinkimus – arba susitaikyti su tuo, kad ranka visiškai neatsistatys, arba atlikti operaciją naudojant implantą. Pasirinkome sprendimą, kuris pacientei suteikė didžiausią galimybę susigrąžinti įprastą rankos judrumą“, – sako gydytojas.
Vienu svarbiausių sėkmingo gydymo etapų A. Rimkūnas įvardija kruopštų pasiruošimą operacijai. „Kauno klinikose kiekviena operacija planuojama individualiai, naudojant inovatyvius 3D modelius. Jie leidžia tiksliai įvertinti paciento anatominius ypatumus ir parinkti tinkamiausią implantą“, – teigia jis.
Operacijos metu implantas tvirtinamas prie mentės ir žastikaulio kaulo. Pasak gydytojo, nuodugnus planavimas, mechaninė fiksacija ir porėtas implanto paviršius leidžia jam tvirtai suaugti su kaulu ir atkurti peties stabilumą. Tai suteikia galimybę pacientui vėl laisvai judinti ranką.
Anot A. Rimkūno, sveikimas prasideda gana greitai: „Jau kitą dieną po operacijos pacientas gali naudoti ranką valgydamas, skaitydamas ar rašydamas. Dvi savaites dėvimas įtvaras, po mėnesio pradedama reabilitacija. Pirminis atsistatymas dažniausiai trunka apie du mėnesius, nors kai kurie pacientai atsigauna ir greičiau.“
Pagerėjo gyvenimo kokybė
Gydytojo teigimu, reversinis peties implantas dažniausiai pasirenkamas gydant sudėtingus žastikaulio lūžius, kai yra didelių kaulo defektų arba vien įprastos fiksacijos nepakanka sėkmingam kaulo sugijimui.
Anot A. Rimkūno, esant žastikaulio lūžiui nepakanka vien užfiksuoti kaulą plokštele ar kitu implantu. Sėkmingam gijimui būtina atkurti ir gumburėlius su sausgyslėmis – būtent tai leidžia po operacijos atlikti kasdienius judesius, pvz., susišukuoti plaukus ar užvesti ranką už nugaros.
„Ne visi pacientai po pakartotinės operacijos atgauna visą peties funkciją, todėl labai svarbu laiku pasikonsultuoti su peties sąnario specialistu. Įvertinus konkrečią situaciją galima aptarti visas gydymo galimybes ir parinkti tinkamiausią sprendimą“, – pabrėžia gydytojas.
Vladzė džiaugiasi po operacijos reikšmingai pagerėjusia gyvenimo kokybe: „Iki tol skausmas buvo nuolatinis – dieną ir naktį. Po gydymo galiu kur kas daugiau, savijauta kasdien darosi vis geresnė. Šiandien vėl galiu be didelių sunkumų atlikti kasdienius darbus, laisviau judėti ir mėgautis aktyvesniu gyvenimu.“
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