Revoliucija onkologijoje: „Moderna“ melanomos vakcina sėkmingai praėjo didelio masto tyrimus

Farmacijos kompanijos pasiekė tikrą proveržį gydant odos vėžį. Jų sukurta inovatyvi vakcina sėkmingai apsaugo nuo melanomos atsinaujinimo ir veiksmingai stabdo metastazių plitimą į kitas kūno dalis. Didelio masto klinikiniame tyrime dalyvavo daugiau nei tūkstantis pacientų, kuriems anksčiau buvo pašalinti navikai, turintys didelę atsinaujinimo riziką, pranešė CNN.
Kaip veikia personalizuota vakcina nuo melanomos
Naujasis gydymas derina gerai žinomą imunoterapinį vaistą „Keytruda“ su specialia mRNR vakcina. Farmacijos specialistai šią priemonę sukuria individualiai kiekvienam pacientui. Tam jie išsamiai išanalizuoja konkrečiai paciento navike esančias mutacijas.
Klinikinių tyrimų metu medikai savanorius suskirstė į dvi grupes. Pirmosios grupės pacientai metus gavo tik įprastą imunoterapiją. Antrosios grupės pacientams papildomai buvo skiriama iki devynių „Keytruda“ dozių kartu su personalizuota vakcina.
Ankstesni tyrimų etapai jau parodė įspūdingą šio metodo veiksmingumą. Po penkerių metų stebėjimo mokslininkai nustatė, kad atsinaujinimo arba mirties rizika sumažėjo 49 procentais. Galutinių tyrimų metu gydytojai nenustatė jokių naujų grėsmių pacientų saugumui.
Dažniausi šalutiniai poveikiai po injekcijos išlieka šie simptomai:
• įprastas nuovargis;
• skausmas injekcijos vietoje;
• lengvas šaltkrėtis.
Istorinis proveržis ir politikos įtaka
Bendrovės „Moderna“ generalinis direktorius Stephanas Bancelis tyrimų užbaigimą pavadino didžiule diena žmonijai. Jis palygino šio pasiekimo mastą su proveržiu kuriant vakciną nuo COVID-19. Artimiausiais mėnesiais kūrėjai planuoja pateikti visus reikalingus dokumentus, kad reguliavimo institucijos oficialiai patvirtintų preparatą.
„Daugelį metų idėja sukurti mRNR terapiją, skirtą konkretaus paciento vėžiui, buvo tik svajonė. Dabar padedame šią viziją paversti realybe“, – pabrėžė korporacijos vadovas.
Verta pažymėti, kad šis medicinos proveržis vyksta politinių apribojimų fone. Antrosios JAV prezidento Donaldo Trumpo kadencijos metu šalies valdžia smarkiai sumažino valstybės finansavimą mRNR technologijų kūrimui. Visų pirma JAV vyriausybė atšaukė su „Moderna“ sudarytą 590 mln. JAV dolerių vertės susitarimą ir nutraukė 22 mokslinių projektų finansavimą.
Nepaisant šių kliūčių, sėkmingi onkologinės vakcinos tyrimai sukėlė didžiulį sujudimą finansų rinkoje. Ši naujiena akimirksniu padidino bendrovės akcijų vertę 160 procentų. Analitikai prognozuoja, kad iki 2035 metų naujasis melanomos gydymas kūrėjams gali atnešti apie 3 milijardus JAV dolerių.
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