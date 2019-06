SAM: svarbūs ir reikalingi visi vaikams skirti skiepai (skiepijimų kalendorius)

Lietuvoje nemokamai, tai yra Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis, vaikai iš viso skiepijami nuo 14-os užkrečiamųjų ligų pagal Lietuvos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių. Jei dėl tam tikrų priežasčių vaiką pavėluota paskiepyti, tėvams tereikia su juo kreiptis į savo šeimos gydytoją ir vaikas bus skiepijamas pagal individualų skiepijimų kalendorių.

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, džiugina tai, kad daugelis tėvų suprato, kad atsisakydami skiepų rizikuoja savo vaikų sveikata ir gyvybe. Per pirmąjį praėjusių metų trečdalį nuo tymų paskiepyta beveik 13 300 vaikų, tuo metu šiemet per tą patį laikotarpį – jau per 19 000.

„Tikiuosi, šį tymų protrūkį mes – visuomenė – priimsime kaip pamoką ir atsikvošėjimą. Juk visos ligos į skiepijimų kalendorių įtrauktos ne šiaip sau, o atsižvelgiant į jų pavojingumą ir ilgametę patirtį bei tarptautinių organizacijų rekomendacijas. Tik taip galėsime apsaugoti savo vaikus ir save“, – sako ministras A. Veryga.

Mokslo įrodyta, kad tymų virusas pasižymi imunitetą slopinančiu poveikiu, todėl didėja antrinių bakterinių infekcijų komplikacijų rizika po tymų. Todėl tymų vakcina užkerta kelią ir galimoms komplikacijoms.

Lietuvoje jau kuris laikas registruojami tik pavieniai nauji tymų atvejai ir tie patys – ne kasdien. Kaip teigia sveikatos apsaugos viceministras, darbo grupės užkrečiamųjų ligų protrūkių ar nepalankios epideminės situacijos valdymo koordinavimui vadovas Algirdas Šešelgis, tik dėl atsakingų institucijų pastangų išvengta dar aštresnės situacijos.

Pagal Lietuvos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių vaikams priklauso ir rekomenduojami skiepai nuo hepatito B, kokliušo, difterijos, stabligės, tuberkuliozės, B tipo Haemophilus influenzae infekcijos, poliomielito, pneumokokinės infekcijos, tymų, epideminio parotito, raudonukės, B tipo meningokokinės infekcijos, rotavirusinės infekcijos, mergaitėms – nuo žmogaus papilomos viruso infekcijos. Tai susirgimai, pavojingi ne tik sveikatai, bet ir galintys nusinešti vaiko gyvybę.

Dėl vaikui priklausančių skiepų reikia kreiptis į šeimos gydytoją.

