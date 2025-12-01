VLK vadovas: kelioms ligoninėms nebus sumokėta už gerokai viršytas sutartines paslaugas

Apie nuo gruodžio 1 dienos laikinai stabdomas planines operacijas praėjusią savaitę pranešė Kretingos ligoninė. Klaipėdos Jūrininkų sveikatos priežiūros centras lapkričio pabaigoje teigė nebeteiksiantis nemokamų radiologijos paslaugų, nes viršijo VLK sutartinius radiologinių paslaugų apimties įsipareigojimus. Skelbiama, kad panaši situacija susidarė ir Elektrėnų ligoninėje.
Anot G. Bendoriaus, kalbant apie dienos chirurgiją, VLK apmoka 100 proc. visos sutartinės paslaugos kainos. Jeigu gydymo įstaiga viršija sutartį, tačiau ne daugiau nei 50 proc. jos vertės, gydymo įstaigai apmokama visa suteiktos paslaugos kaina. Tačiau jei gydymo įstaiga viršija ir minėtą 50 proc. ribą, VLK su tokiomis gydymo įstaigomis nėra įpareigota atsiskaityti.
„Jokių naujų tvarkų neįvesime, jokių papildomų lėšų net ir norėdami neturėsime iš ko paskirstyti. (...) Kitąmet galios lygiai tos pačios tvarkos ir sutarčių sudarymo tvarka bei viršsutartinių paslaugų mokėjimo tvarka“, – pirmadienį per spaudos konferenciją sakė VLK vadovas.
Neapmokės dalies suteiktų paslaugų
Pasak G. Bendoriaus, sutartinius įsipareigojimus viršijusiai Kretingos ligoninei VLK nesumokės 255 tūkst. eurų.
„Galutinė suma bus 255 tūkst. eurų, kurių šiuo metu nemokėjome ir manome, kad nemokėsime“, – aiškino G. Bendorius.
„Bet nepaisant šio skirtumo, Kretingos ligoninės devynių mėnesių finansinis rezultatas yra 200 tūkst. eurų gryno pelno. (...) Vadinasi, tiek, kiek mes apmokėjome už paslaugas ligoninei, ji išleido 200 tūkst. eurų mažiau toms paslaugoms suteikti, atlyginimams, patalpoms, aparatūrai, nusidėvėjimui, remontams ir panašiems dalykams. Teoriškai ligoninė galėtų suteikti kokius tris ar keturis šimtus operacijų iš savo pelno, jeigu to norėtų“, – sakė jis.
Pasak VLK vadovo, jeigu ketvirtą ketvirtį Kretingos ligoninė nevykdys dalies planinių paslaugų, įstaiga dar gali pasivyti savo sutartį.
„Galbūt jeigu čia bus suteikta mažiau paslaugų, gal už tas, kurios jau suteiktos irgi sumokėsime, bet bendrąja prasme už trečią, ketvirtą ketvirčius, kiek yra sutartis (...) nesumokėsime, nes tiesiog neturime pinigų. Fonde daugiau pinigų nėra“, – teigė G. Bendorius.
Tuo metu Klaipėdos Jūrininkų sveikatos priežiūros centras sutartį, anot VLK vadovo, yra viršijęs paslaugų už 70 tūkst. eurų, ši suma taip pat nebus sumokėta.
Mažiausiai sutartį viršijo Elektrėnų ligoninė, ji trečiąjį šių metų ketvirtį sutartį su VLK viršijo 1,5 tūkst. eurų ir, pasak G. Bendoriaus, neturėtų stabdyti jokių paslaugų.
Ligonių kasų vadovas akcentavo, kad ligoninėms dėl sutarčių viršijimo sustabdžius kai kurių paslaugų teikimą, jos turi pacientus užregistruoti į kitas gydymo įstaigas.
„Negali būti, kad pacientams būtų komunikuojama, jog pinigai baigėsi, niekada daugiau jokių paslaugų jiems nebesuteiks“, – pabrėžė G. Bendorius.
Teikė daugiau dienos chirurgijos, paprastų konsultacijų
VLK vadovas patikslino, kad Kretingos ligoninėje dienos chirurgijos sąlygomis atliekamos paviršinių venų, sąnarių artroskopijos, hemorojaus ir išvaržų operacijos.
„Jokios komplikacijos dėl savaitei–dviem atidėjimo tokios operacijos pacientui negresia. (...) Klaipėdos universitetinėje ligoninėje tos pačios operacijos yra prieinamos maždaug per keturias savaites“, – sakė jis.
Anot G. Bendoriaus, dienos chirurgijos paslaugos Kretingos ligoninėje sudaro tik apie 8 proc. visų suteikiamų paslaugų, tad ligoninės veikla tikrai nesustojo.
„(Ligoninė – BNS) intensyviai ėmėsi šitos veiklos ir padarė pusantro karto daugiau operacijų negu buvo sutarta pagal sutartį“, – teigė G. Bendorius.
Jis pabrėžė, kad visiems galioja vienodos taisyklės, tačiau Kretingos ligoninė iš Ligonių kasos reikalauja daugiau pinigų.
„Ligoninės vadovybės požiūris yra, kad iš kažkur gaukite mums pinigų, mes norime teikti labai daug paslaugų. Taisyklės visiems yra vienodos. Fondas yra didelis ir bendrai Lietuva yra teisinė valstybė, negali direktorius skirstyti pinigų kam užsinorėjęs ir negali įstaigos reikalauti, kad man sumokėkite daugiau arba atimkite iš kažko kito“, – sakė Ligonių kasų vadovas.
Tuo metu Jūrininkų sveikatos centras pusantro karto viršijo paprastas konsultacijas.
„Paprastųjų konsultacijų Jūrininkų poliklinika priartėjo prie savo sutarties, ją viršijo pusantro karto ir šiuo metu mano, kad negalės teikti (paslaugų – BNS), nes tai būtų finansiškai nuostolinga įstaigai. Klaipėdoje yra dar 20 įstaigų, kuriose šitas paslaugas galima gauti“, – sakė G. Bendorius.
Pasak jo, gydytojams su darbo krūviais įstaigose, kurios pranešė apie dalį sustabdytų paslaugų, neturėtų kilti problemų.
„Jeigu jie išeis kalėdinių atostogų, tai gaus atostoginius. Jeigu nedirbs Kretingos (ligoninėje – BNS) chirurgas, jis dirbs Klaipėdos respublikinėje ligoninėje šiek tiek daugiau“, – nurodė direktorius.
Naujausi komentarai