Vokietijoje įvesti privalomi vaikų skiepai nuo tymų

Į darželius ir mokyklas bus priimami tik skiepyti vaikai, be to, skiepai bus privalomi žmonėms, dirbantiems dienos priežiūros centruose, švietimo ir gydymo įstaigose bei pabėgėlių centruose.

„Norime apsaugoti kaip įmanoma daugiau vaikų nuo tymų“, – pareiškė sveikatos ministras Jensas Spahnas (Jensas Španas). Jis sakė, kad siekiama, jog mažiausiai 95 proc. žmonių būtų paskiepyti.

Už šios taisyklės pažeidimą grės iki 2,5 tūkst. eurų baudos. Tikimasi, kad naujasis teisės aktas nesunkiai bus patvirtintas žemuosiuose parlamento rūmuose.

Vokietijos pediatrų asociacija jau kuris laikas reikalavo, kad vaikai būtų privaloma tvarka skiepijami nuo tymų ir kitų ligų.

Nors tymai – labai užkrečiama virusinės liga, nuo jos įmanoma apsisaugoti pasiskiepijus dviem dozėmis vakcinos. Tačiau Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) pastaraisiais mėnesiais skambino pavojaus varpais dėl mažėjančio besiskiepijančių skaičiaus.

Pernai pasaulyje buvo užfiksuota 350 tūkst. tymų atvejų - kone dvigubai daugiau nei 2017-aisiais.

Be to, šios ligos atvejų per pirmąjį šių metų ketvirtį užfiksuota keturiskart daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, skelbia PSO.

Pernai Vokietijoje 543 žmonėms buvo diagnozuoti tymai, o šiemet jau yra keli šimtai sergančiųjų.

Kažkada praktiškai išnaikintos, itin užkrečiamos ligos pasirodymas siejamas su augančiu judėjimu prieš skiepus turtingesnėse šalyse, kurį PSO vadina didele pasauline grėsme sveikatai.

Vadinamieji antivakserių judėjimai turi šalininkų visose Vakarų šalyse, itin smarkiai jų idėjos plinta JAV; jas taip pat kursto medicinos tyrimais nepagrįsta, socialiniuose tinkluose platinama informacija dėl tariamo ryšio tarp vakcinos nuo tymų ir autizmo.

Medikai savo ruožtu pabrėžia, kad skiepai yra saugūs ir reikalingi norint apsaugoti visuomenę nuo labai užkrečiamų ligų, tokių kaip tymai.

Tymai – ūminė, itin užkrečiama, per orą plintanti virusinė infekcija, kuri dažniausiai prasideda aukšta temperatūra, parausta akys ir bijo šviesos, vėliau atsiranda bėrimai bei tymams būdingos komplikacijos, kurios gali baigtis mirtimi.