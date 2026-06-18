„Amber Grid“: dujų perdavimo tarifas kitąmet turėtų mažėti 21 proc.

Tai turėtų didinti bendro Baltijos šalių, Lenkijos ir Suomijos dujų maršruto „Amber Gas Corridor“ konkurencingumą, ketvirtadienį pranešė „Amber Grid“.
„Siekiame kuo anksčiau paskelbti 2027 metų maršrutų kainas, kad tiekėjai galėtų planuoti savo tiekimo strategijas, įvertinti skirtingų maršrutų ekonominį patrauklumą ir priimti pagrįstus verslo sprendimus. Pagal šiuo metu planuojamus tarifus 2027 metais dujų transportavimas minėtais maršrutais tiekėjams kainuos mažiau nei šiemet“, – pranešime sakė „Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius.
„Tikimasi, kad nuo 2027 metų mažėsiantys tarifai dar labiau skatins dujų srautų augimą Lenkijos ir Ukrainos kryptimi“, – pranešime teigė bendrovė.
Preliminariais operatorės skaičiavimais, dujų transportavimo iš Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo į Ukrainą tarifas mažės 12–13 proc., iš Suomijos Inkoo terminalo per Baltijos šalis ir Lenkiją – vidutiniškai 11 proc. (nevertinant išdujinimo tarifo).
Pernai gruodį pristačius bendrą „Amber Gas Corridor“ iniciatyvą, dujų eksportas iš Lietuvos į Lenkiją šiemet išaugo 38 proc. iki 2,22 teravatvalandės (TWh).
Naujausi komentarai