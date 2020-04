Analitikas P. Kunčinas: valstybė turi veikti, o ne laukti

„Dar vis vyrauja įsitikinimas, kad šita krizė yra vos ne dar viena eilinė finansinė krizė, kur turime daug laiko pasiruošimui ir matuojame reakciją mėnesiais, o ne dienomis. Laiko turime labai mažai gaivinti ekonomikai. Dabar vyksta labai didelis darbo vietų praradimas. Turime veikti ir paskui suvesime sąskaitas. Deja, šioje neįprastoje situacijoje vienintelė valstybė turi visus instrumentus veikti mūsų visų vardu, todėl valstybė turi maksimaliai prisiimti gelbėjimą ir jau šiandien veikti, o ne laukti“, – penktadienį surengtame vaizdo seminare sakė P. Kunčinas.

Jo teigimu, jei nebus reaguojama greitai, patirti nuostoliai vėliau atsilieps šalies mokesčių sistemoje.

„Niekas neturi aiškaus įsivaizdavimo, kiek gali kristi BVP per šį ir kitą mėnesį. Viskas priklausys nuo to, kaip reaguos valstybės. Geriausiai šiuo metu reaguoja Vokietija, nes turėjo visus mechanizmus, jie buvo paleisti per praeitą krizė. Pavyzdžiui, prastovų kompensacijos mechanizmas, jis buvo paleistas ir per 24 valandas vokiečių darbdaviai galėjo gauti kompensacijas, kai Ispanijoje, kur nebuvo sistema paleista, matome, kad vėluoja išmokėjimai. Čia geriausia pamoka, kad reikia reaguoti greitai. Jei darbo vietų neišsaugosime, tai per metus ar trejus metus ta skylė pasirodys mokesčių sistemoje“, – teigė P. Kunčinas.

„Per metus ta skylė gali išaugti iki 14,4 mln. eurų, per 3 metus – iki 44 mln. eurų, kuri (skylė – ELTA) egzistuos ilgą laiką“, – pridūrė jis.

Anot analitiko, per dieną Lietuva praranda apie 2 tūkst. darbuotojų.