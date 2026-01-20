 Apklausa atskleidė, kiek Lietuvos gyventojų taupo

Apklausa atskleidė, kiek Lietuvos gyventojų taupo

2026-01-20 09:57
BNS inf.

Lietuvoje taupo 88 proc. gyventojų, daugiausiai papildomas santaupas kaupia nenumatytoms situacijoms, rodo naujausia apklausa.

Apklausa atskleidė, kiek Lietuvos gyventojų taupo
Apklausa atskleidė, kiek Lietuvos gyventojų taupo / Freepik.com nuotr.

Banko „Luminor“ užsakymu atliktos apklausos duomenimis, 28 proc. Lietuvos gyventojų papildomas santaupas kaupia nenumatytoms situacijoms, 19 proc. taupo ateičiai, o dar tiek pat – didesniems pirkiniams, pavyzdžiui, automobiliui ar būstui.

17 proc. gyventojų taupo laisvalaikiui ar kelionėms, o 5 proc. santaupas skiria skoloms grąžinti. 12 proc. respondentų nurodo, kad šiuo metu neturi galimybių kaupti papildomų santaupų.

„Luminor“ banko kasdienės bankininkystės vadovė Aušrinė Mincienė teigė, kad duomenys parodo, jog taupyti kai kuriems tebėra sudėtinga.

„Dažnas supranta finansinės pagalvės svarbą, tačiau neretai pats taupymo procesas atrodo sudėtingas, varginantis ar reikalaujantis per didelių apribojimų kasdienybėje“, – pranešime sakė A. Mincienė.

Apklausą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 2025 metų lapkričio mėnesį atliko tyrimų bendrovė „Norstat“. Kiekvienoje Baltijos šalyje buvo apklausta apie tūkstantį 18–74 metų amžiaus žmonių.

Šiame straipsnyje:
apklausa
taupyti pinigus
Lietuvos gyventojai
taupymas
finansinė pagalvė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų