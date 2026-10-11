Apklausa: dėl finansinės gerovės pensijoje užtikrinti jaučiasi mažiau nei penktadalis gyventojų

Apklausos duomenimis, 12,4 proc. gyventojų dėl savo finansinės padėties pensijoje jaučiasi labai neužtikrinti, dar 28,2 proc. – neužtikrinti. Tuo metu 14,5 proc. respondentų nurodė besijaučiantys užtikrinti, o 3,2 proc. – labai užtikrinti. Dar 31,3 proc. apklaustųjų teigė esantys tik šiek tiek užtikrinti.
Tyrimas taip pat atskleidė, kad tarp kaupiančiųjų populiariausia yra antroji pensijų pakopa, kurioje dalyvauja 33 proc. apklaustųjų. Trečiojoje pensijų pakopoje savo lėšomis kaupia 17,9 proc. gyventojų, o dar 3,4 proc. respondentų teigė, kad įmokas už juos moka darbdaviai.
Be to, 14,8 proc. apklaustųjų pensijai investuoja į akcijas, obligacijas ar fondus, 10,7 proc. renkasi terminuotuosius indėlius, 9,9 proc. kaupia per gyvybės draudimą, 9,8 proc. pinigus laiko taupomosiose sąskaitose, o 8,2 proc. – grynaisiais.
Tuo metu beveik ketvirtadalis (22,8 proc.) Lietuvos gyventojų pensijai apskritai nekaupia.
„Matome, kad nemaža dalis žmonių turi vieną ar kelis kaupimo būdus, tačiau beveik ketvirtadalis pensijai nekaupia visai. Tai nebūtinai reiškia abejingumą – dažnai žmonės tiesiog nežino, nuo ko pradėti, arba mano, kad nedidelės sumos neturės reikšmės. Tačiau ilgalaikiame kaupime svarbiausia yra ne tobula pradžia, o nuoseklumas“, – pranešime cituojama „Luminor investicijų valdymas“ vadovė Loreta Načajienė.
Jos teigimu, ruošiantis pensijai pirmiausia reikėtų įvertinti būsimas išlaidas, peržiūrėti jau sukauptas lėšas ir apsvarstyti papildomo kaupimo galimybes. Anot jos, net ir nedidelės reguliariai atidedamos sumos ilgainiui gali padėti sukaupti papildomų santaupų.
„Net ir 20 ar 30 eurų per mėnesį gali būti pradžia, kuri padeda suformuoti įprotį. Svarbu, kad kaupimas nebūtų paremtas vien likučiu mėnesio pabaigoje. Daug paprasčiau, kai pasirinkta suma atidedama iš karto gavus pajamas – tuomet tai tampa ne papildoma našta, o įprasta finansų dalimi“, – nurodo L. Načajienė.
Apklausą „Luminor“ užsakymu Lietuvoje šių metų gegužės mėnesį atliko tyrimų bendrovė „Norstat“. Lietuvoje buvo apklausta apie tūkstantį 18–74 metų amžiaus žmonių.
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