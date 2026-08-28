Aplinkos ministerija prašo EK didesnės paramos šiems automobiliams

Pasak ministerijos, kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus.
Šiuo metu perkant biometanu varomas transporto priemones galima pagalbą teikti tik pagal vadinamąjį de minimis reglamentą – dabar į tokį sąrašą įtrauktos tik elektra ir vandeniliu varomos transporto priemonės.
Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per trejų metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkst. eurų.
„Galimybė teikti valstybės pagalbą pagal GBER reglamentą naudoti biometaną yra strategiškai svarbi Lietuvai, siekiant stiprinti energetinį saugumą, mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir užtikrinant klimato švelninimo tikslus. Įsigyjant krovininius automobilius, autobusus, specialiąją techniką šiuo metu nėra ekonomiškai prieinamų alternatyvų, užtikrinančių greitą iškastinio kuro pakeitimą į atsinaujinančius energijos išteklius, todėl prašome dar sykį EK apsvarstyti šį klausimą“, – pranešime cituojama aplinkos viceministrė Aira Paliukėnaitė.
Ministerijos teigimu, biometano įtraukimas į finansuojamų kuro rūšių sąrašą užtikrintų reguliacinį nuoseklumą su ES klimato ir energetikos politika bei sudarytų prielaidas efektyviau panaudoti nacionalinius ir Bendrijos finansinius instrumentus.
Be to, tai taip pat sudarytų sąlygas Lietuvoje pagamintą biometaną aktyviau naudoti transporto sektoriuje bei mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro.
Galutinį sprendimą dėl reglamento keitimo priims EK, antrasis patariamojo komiteto posėdis, kuriame dalyvaus Konkurencijos taryba, suplanuotas rugsėjo pradžioje.
Su siūlymu finansuoti biometanu varomas transporto priemones Aplinkos ministeriją į EK kreipėsi ir šių metų balandį.
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