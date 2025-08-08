Aplinkos ministerija žada pokyčių – šaudyklų steigimui įves specialius reikalavimus

„Tam tikri projektai galėtų būti pripažinti svarbūs krašto gynybai ir turėti tam tikrų išimčių“, – LRT radijui penktadienį teigė viceministras.
Pasak jo, stebima, kad vis daugiau žmonių įsigyja ginklų ir susiduria su problema, kur jiems praktikuotis šaudyti.
Tuo metu aplinkos viceministras Tomas Vaitkevičius žada, kad planuojamai ūkinei veiklai privalomo atlikti poveikio aplinkai vertinimo (PAV) reikalavimų ir procedūrų laukia pokyčiai.
„Poveikio aplinkai vertinimo procedūra turi būti keičiama. Seimo rudens sesijoje Aplinkos ministerija teiks atitinkamus įstatymų projektus dėl to, kad ji būtų operatyvesnė, objektyvesnė ir skaidresnė“, – teigė aplinkos viceministras.
Pasak T. Godliausko, reikia rasti kompromisą, nes šaudyklų poreikis yra didžiulis.
„Dėsime pastangas, kad vyktų šaudyklų ir tirų plėtra, nes tai labai reikalinga“, – teigė jis.
T. Vaitkevičius pripažino, kad šaudyklų steigimas yra svarbus ir joms įkurti būtina sudaryti sąlygas, tačiau, pasak viceministro, reikia įvertinti visus interesus.
„Šalia to, kad kai sakoma, jog kuo lengviau būtų galima įsteigti šaudyklas, turime ir kitą pusę – gyventojų ir savivaldybių. Pavyzdžiui, iš Kaišiadorių mero esame gavę raštą, kuriame siūloma griežtinti sąlygas“, – kalbėjo T. Vaitkevičius.
„Steigiant (šaudyklas – BNS) turi būti įvertinta visuma interesų, jų dermė turi būti, neturime aukoti gyventojų interesų. Nemanau, kad šaudyklų savininkams bus labai malonu toliau gyventi ir veikti girdint nuolatinius gyventojų nusiskundimus ir turint konfliktinę aplinką“, – pridūrė viceministras.
T. Godliausko teigimu, Krašto apsaugos ministerijoje bus sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė, kuri nagrinės pasirengimo gynybai infrastruktūros klausimus.
„Turėsime diskusiją, kaip teisėkūrą adaptuoti dėl leidimų išdavimo, aplinkosaugos reikalavimų, dėl žemės, grunto, garso, poveikio vertinimų“, – teigė krašto apsaugos viceministras.
Jo teigimu, Lietuva galėtų sekti kitų šalių pėdomis, kur privačių tirų, šaudyklų paslaugomis naudojasi šaudymo sporto atstovai, medžiotojai ir kariai.
Diskusija dėl šaudyklų steigimo ir reikalavimų joms kilo po to, kai Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas pasipiktino, kad verslo iniciatyvos skęsta biurokratijos pinklėse.
Jis pateikė pavyzdį, kai Stirbių kaime norėta įkurti modernią ir šiuolaikišką šaudyklą bei taktinį miestelį, bet PAV yra neįmanomas, nes teritorija, kurioje kuriasi karinis miestelis, virto saugotinų paukščių ar augalų buveine.
Naujausi komentarai