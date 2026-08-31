Arbūzų entuziastai nestokoja optimizmo

Augina pavieniai ūkiai
Pastarąjį dešimtmetį šiltėjantis klimatas kasmet leidžia vartotojams patiekti net po kelis šimtus tonų lietuvių užaugintų iki šiol pietietiškomis laikytų gėrybių. Tiesa, taip galima buvo teigti tik iki praėjusių metų, kai visoje Lietuvoje arbūzų derlių paskandino liūtys. Vietoj planuotų kelių dešimčių tonų lietuviškų arbūzų ūkiai skaičiavo tik dešimtis tonų šių skanumynų.
Praėjusių metų lietūs ne vieną arbūzų augintoją išgąsdino. Kai tokia situacija kartojasi ir šiemet, ne vienas prabilo nematantis perspektyvos Lietuvoje užsiauginti šių skanumynų, kiti jau ir šiemet sumažino plotus arba visai atsisakė juos auginti.
Oficialios statistikos, kiek hektarų Lietuvoje auginama arbūzų, nėra, nes plotai nedideli, jie nedeklaruojami. Dažniausiai arbūzus augina pavieniai daržininkai, smulkūs šeimos ūkiai, skirdami santykinai nedidelius plotus – nuo keliolikos arų iki 0,5 ha.
Konkuruoja su importu
Arbūzai, kuriuos perkame parduotuvėse, – atvežtiniai. Pvz., pernai didžiausią į Lietuvą importuotų arbūzų dalį sudarė Albanijoje užauginti arbūzai – 5,8 tūkst. t. Iš Ispanijos atkeliauja 5 tūkst. t, iš Vengrijos – 4,7 tūkst. t, kiek mažiau iš Italijos ir Graikijos. Praėjusiais metais platų žingsnį į Lietuvos rinką žengė Brazilijoje užauginti arbūzai, nors jų kiekis kol kas nedidelis, tačiau pernai, palyginti su 2024-aisiais, padidėjo net 4,5 karto.
Valstybės duomenų agentūros duomenimis, nors pagal kiekį pirmavo Albanija, pagal importo vertę situacija buvo kitokia. Ispanijoje užaugintų arbūzų importo vertė siekė 4,1 mln. eurų ir sudarė 29 proc. visos importuotų arbūzų vertės. Toliau rikiavosi Graikijoje užauginti arbūzai, kurių importo vertė siekė 2,1 mln. eurų, Albanijoje – 1,8 mln. eurų, Italijoje ir Vengrijoje – po 1,6 mln. eurų.
Nors 2025 m. arbūzų importas, palyginti su ankstesniais metais, šiek tiek sumažėjo, ilgesnio laikotarpio tendencija išlieka auganti. Palyginti su 2022 m., į Lietuvą importuotų arbūzų kiekis padidėjo 25,6 proc., o jų vertė – 18,6 proc. Tai rodo, kad, nepaisant nedidelių trumpalaikių svyravimų, per pastaruosius trejus metus arbūzų importas į Lietuvą pastebimai išaugo.
Žinoma, Lietuvos augintojai tarsi paskęsta tarp tokios importo gausos, tačiau pastebi, kad, paragavę lietuviško produkto, pirkėjai sugrįžta pirkti ir kitąmet – lietuviški arbūzai nepalyginti skanesni, saldesni.
Nežada atsisakyti arbūzų
Druskininkų savivaldybėje, Neravų kaime, prieš septynerius metus arbūzus auginti ėmėsi Gedimino Janeikos šeima. „Pradžioje tiesiog auginome savo malonumui, šeimos poreikiams, – pasakoja Gediminas. – Jau ketveri metai juos auginame parduoti. Per visus šiuos septynerius metus tik pernai ir šiemet klimatas buvo nepalankus arbūzams auginti, nors, palyginti su šiais metais, net ir pernai sąlygos dar buvo gana neblogos. Tačiau dar ankstesniais metais derlius buvo puikus. Tad negi dėl dvejų pastarųjų metų atsisakysi savo verslo?“
Arbūzų augintojas gerai prisimena 2024-uosius, kai pasodino apie 1,5 tūkst. daigų, išaugino iš jų ir pardavė net apie 8 t saldžiųjų daržovių (užaugino dar daugiau, bet kiti liko savo reikmėms). Pernai derlius krito penktadaliu, o apie šių metų rezultatus G. Janeika dar tik spėlioja. Kol kas derlių ėmė tik vieną kartą, išpardavė tik 200 kg. Kaip bus toliau, sunku iš anksto kalbėti, nes tai priklausys ne tik nuo buvusių, bet ir būsimų orų. „Akivaizdu, kad ir derlius bus mažesnis, ir arbūzai mažesni, – sako Gediminas, pasiryžęs ir kitais metais nemažinti plotų. – Žinoma, kas augina arbūzus tik savo reikmėms, didelių nuostolių dėl prasto derliaus nepajus, tačiau šeimos ūkiai, kurių pagrindinis verslas – arbūzų auginimas, labiausiai nukentės.“
Augina hibridines veisles
G. Janeikos šeima pilna burna valgo arbūzus, o pirkėjai, jų paragavę, nuolat sugrįžta. Lietuviškų arbūzų iš tiesų nėra ko lyginti su atvežtiniais – mūsiškiai kur kas saldesni, kokybiškesni. Šeima šiemet augina apie dešimt veislių arbūzų ir tai, pasak arbūzų ūkio šeimininko, yra nedaug – anksčiau, pvz., pernai, augino daugiau kaip 60 veislių. Į klausimą, kurios veislių arbūzai skaniausi, raudono vidaus ar geltono, iš išorės tamsūs ar raini, jis tiksliai atsakyti negali: „Visų veislių skanūs, jeigu gerai sunoksta, – tikina Gediminas. – Auginame hibridines veisles, o tokie arbūzai labai saldūs, kartais atrodo, kad gal net nereikia tiek to saldumo.“
Žinoma, kurie augina arbūzus tik savo reikmėms, didelių nuostolių dėl prasto derliaus nepajus, tačiau šeimos ūkiai, kurių pagrindinis verslas – arbūzų auginimas, labiausiai nukentės.
Visi arbūzai ūkyje auginami atvirame grunte. Pasak pašnekovo, arbūzams šiltnamis nėra tinkamiausia vieta. Be to, ir nepatogu, nebent nori užsiauginti vieną du. Šiltnamyje Gediminas augina melionus, kuriems būtent ir reikia šiltnamio aplinkos, nors 2024-aisiais, kurie buvo labai palankūs ūkininkauti, net ir melionai augo lauke. Tačiau melionų šeima neparduoda, augina tik sau.
Savo reikmėms šeima augina ir kitų daržovių – žirnių, nes labai mėgsta vaikai, pomidorų, agurkų, paprikų. Augina tai, kas, Gedimino teigimu, gerai užauga ir pasiteisina auginimas. Tiesa, dar savo reikmėms užsiaugina sveikatai itin palankių dumplainių.
Pajamos – ne iš vienos srities
Arbūzų auginimas nėra pagrindinis šeimos, kurioje trys vaikučiai, verslas. Pajamų liūto dalis – iš sėklų pardavimo. Dar ir iš daigų auginimo.
G. Janeika yra sukūręs internetinę parduotuvę, kurioje prekiauja arbūzų sėklomis. Jis yra oficialiai registruotas dauginamosios medžiagos tiekėjas, įtrauktas į Atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą.
G. Janeika prekiauja visokiomis arbūzų sėklomis, tačiau ir savo paruoštomis. Paruošti hibridines sėklas ne taip paprasta, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Tam reikia žinių, sumanumo ir labai daug kruopštaus darbo. Reikalingos specialios šiltnamio sąlygos, veislių žiedai kryžminami, atrenkamos geriausios jų savybės, kurios ir lieka galutiniame variante. Dėl to hibridai paprastai išvengia ligų, vaisiai būna skanūs, saldūs, labiau atsparūs tiek šalčiui, tiek lietui. Net gali būti mažiau saulės, jie vis tiek užaugs, todėl auginti hibridus labiau apsimoka nei paprastas senovines arbūzų veisles.
Sėklos – perspektyvus verslas, nes vis daugiau žmonių bando bent sau užsiauginti arbūzų. Paklaustas, ar pačiam sodininkui mėgėjui ne per sunku iš sėklų užsiauginti arbūzų daigų, pašnekovas tikina: „Tikrai nesunku. Juk dauguma ant palangės užsiaugina pomidorų, paprikų daigų, tai čia lygiai toks patas darbas.“
Daigai gali užaugti ant palangės, o šiltnamis gali būti nebent tarpinė stotelė prieš pasodinant lauke. Lietuvoje auginamos veislės gerai ištveria mūsų klimatą, nebent pasitaiko tokių liūčių sezonų kaip pernai ar šiemet. Tačiau dėl to nukenčia ne tik arbūzai – prastėja visų daržovių, uogų derliai. Todėl, pataria Gediminas, nereikia bijoti auginti arbūzus – jie auga mūsų sąlygomis, na, nebent birželio pradžioje pasitaikytų stiprių šalnų – tada nukentėtų ne tik arbūzų, bet ir kitų daržovių daigai.
Užaugintus daigus šeima parduoda tiesiai iš ūkio. Dabar jau net nebando, kur nors vežti, nes tam reikėtų daugiau sąnaudų: kiekvieną specialiai supakuoti, o jei vežtų į turgų – sugaištų visą dieną juos parduodami, taigi gaila laiko. Anksčiau daigus bandė pardavinėti internetu, tačiau tam taip pat reikia labai daug laiko, nes paruošti daigus siųsti – ganėtinai sunku, ypač kruopščiai supakuoti, kad jie sveiki pasiektų pirkėją. „Mums pavykdavo užtikrinti, kad pristatymas būtų kokybiškas, tačiau vis tiek skaičiuoji, ar verta tuo užsiimti, ar ne“, – sako pašnekovas.
Pradėjo nuo braškių
Ūkininkauti G. Janeika pradėjo nuo braškių auginimo, tačiau gana greitai šio verslo atsisakė. „Tiesiog nepasiteisino, – sako druskininkietis. – Daug darbo, o uždarbis – mažas, konkurencija rinkoje didelė.“ Gediminas pirmiausiai turi galvoje įvežtines iš Lenkijos braškes, kurios paprastai nukonkuruoja lietuviškas savo kaina. Štai todėl savo verslą pasuko link arbūzų.
Druskininkai – miestas, kuriame Gediminas užaugo. Vėliau penkiolika metų gyveno ir dirbo Vilniuje, tačiau nejautė, kad ten tikrieji jo namai, neprigijo. Matyt, protėviai, kraujas šaukė grįžti į savo gimtąją žemę Dzūkijoje, tad ir įsikūrė tėčio tėviškėje, senelių žemėje. Žmona – irgi dzūkaitė, iš Merkinės. Jiems labiau patinka gyventi laisviau, atokiau nuo miesto, todėl tokio gyvenimą apvertusio aukštyn kojomis sprendimo nesigaili. „Neravai yra visai netoli Druskininkų, jie plečiasi. Jeigu norėtume, turime dar gilesnį užkampį pabūti atokiau nuo triukšmo, – juokiasi Gediminas. – Dar yra mamos tėviškė Aukštaitijoje, netoli Labanoro girios, tad, jeigu kada nors čia pabostų, galime keltis dar giliau į provinciją, kur beveik nėra žmonių.“
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