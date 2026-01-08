Asociacija įvardijo antros pakopos pensijų fondų investicinę grąžą

Fonduose gyventojų sukaupta suma per metus padidėjo 16,3 proc. iki 10,6 mlrd. eurų, pranešė Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacija (LIPFA). 2024 metais jų suma augo taip pat 16 proc. iki 9,1 mlrd. eurų.
„2025-ieji pasaulio finansų rinkoms pirmiausia įsiminė dėl metų pradžioje JAV paskelbtų kontraversiškų ekonominių sprendimų, susijusių su tarifų politika. Rinkos nusidažė raudonai, bet netrukus situacija stabilizavosi ir, sugrįžę į augimo kelią, pernykščius metus Lietuvos pensijų fondai bendrai užbaigė su +6,1 proc. vidutiniu pelnu“, – pranešime teigė Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos (LIPFA) vadovas Vaidotas Rūkas.
Nuo 2019 metų, kai buvo įvesti gyvenimo ciklo fondai, jie jau yra sugeneravę 86,6 proc. investicinę grąžą.
„Gyvenimo ciklo fondų rezultatai aiškiai rodo, kad struktūriniai sprendimai pensijų sistemoje duoda apčiuopiamą naudą – net ir per sudėtingus laikotarpius ilgalaikė grąža išlieka reikšminga ir stabiliai lenkia infliaciją. Ilgalaikė beveik 90 proc. siekianti grąža nėra tik teorinis skaičius – tai reali vertė žmonių pensijų sąskaitose, kuri tiesiogiai prisideda prie didesnio finansinio saugumo senatvėje“, – pabrėžė V. Rūkas.
2025 metų pabaigoje vidutinis fondų dalyvis buvo sukaupęs apie 7,3 tūkst. eurų, iš kurių apie 2,6 tūkst. eurų – investicijų grąža. Vien per 2025 metus ji siekė 432 eurus.
„Jei vertintume, kad gyventojas pensijų kaupime dalyvauja nuo pat reformos pradžios 2004 metų ir visą laikotarpį uždirbo vidutinį šalies darbo užmokestį bei kaupė akcijų pensijų fonde, tai jo sukaupta suma šiai dienai būtų apie 19,5 tūkst. eurų. Jo uždirbtas pelnas iš investicijų per 2025 metais būtų 1,4 tūkst. eurų, o per visą laikotarpį nuo 2004-ųjų – apie 8,7 tūkst. eurų“, – teigė V. Rūkas.
Pernai didžiausią grąžą – 6,8 proc. – uždirbo 37–50 metų amžiaus grupės fondai, tuo metu mažiausia investicinė grąža – 3,5 proc. – fiksuota konservatyviame Turto išsaugojimo fonde.
Trečiosios pakopos pensijų fondai pernai fiksavo 6 proc. vidutinę grąžą. Labiausiai – 6,5 proc. – augo didesnės akcijų dalies fondai. Mišraus investavimo fondų vertės išaugo 5,2 proc., mažesnės rizikos – 3,6 proc.
2024 metais šių fondų grąža siekė 16,8 proc., o didesnės akcijų dalies fondų – 20,1 procento.
Bendra trečiosios pakopos fonduose sukaupto turto vertė per metus išaugo beveik 30 proc. ir viršijo 528 mln. eurų. 2024 metų pabaigoje jo vertė siekė 408 mln. eurų.
Naujausi komentarai