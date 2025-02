Asociacijų vadovai: mes palaikom ir turto, ir automobilių mokesčius, bet jie turi būti protingi

Verslo atstovai pabrėžia, kad didesni mokesčiai gali mažinti naujas investicijas, neigiamai paveikti visą verslą.

„Susitikome (su R. Šadžiumi – BNS), kalbėjome dėl mokesčių, supratome, kad orientacija bus galimai į gyventojų pajamų mokestį, nekilnojamojo turto mokestį ir, matyt, lies pelno mokestį irgi“, – BNS sakė Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas Vidmantas Janulevičius.

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Sigitas Gailiūnas teigė, kad labiau nei nekilnojamojo turto mokestį jis palaikytų PVM didinimą, tačiau ministerija, pasak jo, šiuo keliu eiti neplanuoja.

„Kalbėjom ir apie visuotinį nekilnojamojo turto mokestį, bet mūsų siūlymas buvo PVM didinti, tai Vyriausybė kaip tik šiuo keliu neis“, – BNS sakė „Lietkabelio“ generalinis direktorius S. Gailiūnas.

„Mes kaip tik siūlėme, kad galbūt pridėtinės vertės mokestis būtų paprastesnis, greitesnis, skaidresnis sprendimas, bet šitoje vietoje jie (ministerijos atstovai – BNS) sakė, kad jo neteiks, nes jis tiesiog nepraeis Seime“, – tikino V. Janulevičius.

Anot asociacijų atstovų, ministerijos atstovai kalbėjo apie planus didinti PVM mokesčio surinkimą, o ne patį mokestį.

Mes palaikom ir turto bet kokius mokesčius, ir automobilių, bet jie turi būti protingi.

„Žinau, kad ir profsąjungos pasakė, kad raudona linija jiems yra PVM didinimas, nors mes kaip ir palaikytume jo didinimą kaip vartojimo mokesčio, bet mes pakalbėjome, kad reiktų didinti jo surinkimą, kad nebūtų (atotrūkio – BNS). Kodėl estai surenka, o mes ne? Čia būtų didelis (lėšų – BNS) šaltinis, jei mažėtų tas atotrūkis“, – BNS pasakojo asociacijos „Investors' Forum“ vykdomoji direktorė Rūta Skyrienė.

Jos teigimu, asociacija palaiko visuotinį nekilnojamojo turto mokestį, tačiau be įvairių išimčių.

„Mes kadangi jau šimtą metų palaikom tą turto mokesčio normalaus įvedimą, tai mes jau pasakėm, kad mes šitą palaikysim, tik kad nebūtų ten tų socialdemokratinių kliūčių, kad tai garažas neapmokestinamas, tai sodas neapmokestinamas ir apskritai, kad ne per daug išimčių, normalų tokį padaryti“, – BNS teigė R. Skyrienė.

Be to, anot jos, 32 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas aukštos kvalifikacijos specialistams yra per didelis, todėl siūlo jį mažinti bent penkiais procentiniais punktais.

„Kitas dalykas, kurį mes pasakėme, kad 32 procentai (GPM – BNS) darbo pajamoms žmonėms profesionalams irgi yra per daug, nesąžininga prieš visus. Nesakom, kad grįžkit į 20, kaip pas visus, bet bent jau 27 proc. tegu būna“, – sakė R. Skyrienė.

Svarbu išlaikyti stabilumą ir konkurencingumą

Asociacijų atstovai pabrėžia, kad verslui svarbus mokesčių sistemos stabilumas, iš dalies lemiantis ir naujų investuotojų pritraukimą ar jau esamų išlaikymą.

V. Janulevičiaus teigimu, Lietuva jau nebėra pigių mokesčių šalis, Vakarų Europos įmonėms pigiau produkciją gaminti Kinijoje ar kitose šalyse.

„Jeigu žiūrėti per pramonininko, mano prizmę, tai stojant į Europos Sąjungos pramonę, Vokietijoje ir Prancūzijoje matome, dar turėjom viltį, kad jie ieškos vietų, kur pigiau gaminti ir atkeliaus čia su investicijomis savo, bet šiandien Lietuva jau nėra pigi šalis, ji jau brangi šalis ir tikėtis, kad čia kažkas ateis gaminti, statys kažką, tai ir taip jau Lietuva neturi palankios mokesčių sistemos, tos rožinės svajonės mūsų bliūkšta“, – BNS kalbėjo V. Janulevičius.

S. Gailiūnas pabrėžė, kad mokesčių sistema turi būti ne tik tvari, bet ir stabili.

„Mūsų noras būtų, kad Lietuvos mokesčių sistema būtų kuo stabilesnė, kad įmonės galėtų prognozuoti savo ir biudžetus, ir darydamos savo investicijas į ilgalaikius projektus“, – aiškino S. Gailiūnas.

R. Skyrienės manymu, padidinus mokesčius ar kitaip sukūrus nepalankią mokestinę aplinką įmonės gali iškelti savo būstines iš Lietuvos ir steigtis kitose, labiau palankiose šalyse.

„Jiems pakelti sparnus ir deklaruoti savo rezidenciją kitoj šaly, kur palankiau, tai aš jau žinau kiek pavyzdžių, kurie Singapūre sėdi ar dar kur nors. Jei jie ten perlenks lazdą, tai...“, – BNS teigė ji.

Asociacijų atstovai sakė susidarę įspūdį, kad galutinės pozicijos dėl mokesčių ministerija kol kas neturi.

„Sutarėm, kad tais klausimais dar diskutuosim, juos aptarsime“, – sakė S. Gailiūnas.

Ministras pasiūlymus žada iki vasario vidurio

R. Šadžius šią savaitę sakė, kad mokesčių pakeitimų rengimas kiek vėluoja ir koalicijos partneriams jie turėtų būti pristatyti pirmoje vasario pusėje, o vėliau vyks platesnė diskusija.

Svarstomų pakeitimų ministras nekomentavo, anot jo, bendros idėjos ir pasiūlymai dabar aptariami su socialiniais partneriais, verslo asociacijomis.

R. Šadžius anksčiau sausį sakė, kad mokesčių pakeitimai išlaikys visos sistemos stabilumą, o premjeras Gintautas Paluckas teigė, kad mokesčių didinimas turėtų būti derinamas su lengvatomis investicijoms į inovacijas.

G. Palucko Vyriausybės programoje progresiniais tarifais planuojama apmokestinti didžiausias pajamas, nepriklausomai nuo jų rūšies, o GPM tarifą ketinama susieti su pajamų dydžiu, taip pat nepriklausomai nuo šaltinio.

R. Šadžius gruodį interviu BNS pripažino, kad gali būti sudėtinga realizuoti naują gyventojų pajamų apmokestinimą, kai GPM tarifas būtų susietas su pajamų dydžiu, nepriklausomai nuo jų šaltinio.

Savo ruožtu G. Paluckas gruodį sakė, kad nuo šių metų įsigaliojęs 16 proc. pelno mokestis galėtų būti padidintas dar vienu procentiniu punktu – anot jo, tai neturėtų pakenkti įmonių finansams ir konkurencingumui.

Tuo metu įvesti visuotinį NT mokestį premjeras teigė nematantis pagrindo. Pasak jo, augant NT vertei vis daugiau būsto savininkų apmokestinama jau galiojančiu mokesčiu. Savo ruožtu R. Šadžius kiek anksčiau sakė, kad sprendimai dėl būsimo NT mokesčio bus priimti išsiaiškinus, kokį variantą labiau rems visuomenė.