Atskleidė, kokie darbdaviai mokėjo didžiausias algas

Per mėnesį įmonėje atlyginimų mediana bruto sumažėjo 0,8 proc., per metus paaugo 10,2 proc. „Danske Bank“ A/S Lietuvos filiale šiuo metu, „Rekvizitai.lt“ duomenimis, dirba beveik 4,8 tūkst. darbuotojų.
Antroji pozicija taip pat išliko tokia pat – ją užėmė Greitosios medicinos pagalbos (GMP) tarnyba. Čia praėjusį mėnesį mediana bruto siekė 3,16 tūkst. eurų (birželį – 3.32 tūkst. eurų). Per mėnesį smuktelėjo 4,7 proc., per metus paaugo 10,8 proc. GMP tarnyba įdarbina 2,75 tūkst. darbuotojų.
Trečioje vietoje liko daugiau nei 7 tūkst. darbuotojų turinti viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos. Čia algų mediana bruto buvo 2,98 tūkst. eurų – per mėnesį ji paaugo 2,1 proc., per metus – 13,7 proc.
Ketvirtoje vietoje praėjusį mėnesį buvo Energijos skirstymo operatorius (ESO): mediana čia siekė 2,97 tūkst. eurų. Per mėnesį ji paaugo 10,2 proc., per metus – 3,5 proc. Bendrovė įdarbina 2,67 tūkst. asmenų.
Penkta liko didžiausią atlyginimų medianos augimą per metus demonstruojanti Klaipėdos universiteto ligoninė, kurioje dirba 3,11 tūkst. darbuotojų. Liepos mėnesį algų mediana čia siekė 2,91 tūkst. eurų – per metus šis rodiklis didėjo 53,6 proc.
Šalies darbo užmokesčio prieš mokesčius vidurkis šiuo metu yra 2326 eurai – šį skaičių medianomis viršijo 7 iš stambiausių Lietuvos bendrovių, tarp jų 4 yra susijusios su medicina.
