 Augustinavičius apie Ukrainos DEMZ investicijas: tai dar tik ilgalaikio bendradarbiavimo pradžia

Augustinavičius apie Ukrainos DEMZ investicijas: tai dar tik ilgalaikio bendradarbiavimo pradžia

2026-08-14 16:33
Nojus Stankevičius (ELTA)

Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiojo patarėjo Vaido Augustinavičiaus teigimu, Lietuvos sutartis su Ukrainos gynybos sektoriaus bendrove DEMZ dėl stambaus investicijų projekto rodo stiprėjančio dvišalio bendradarbiavimo gynybos pramonės srityje pradžią. 

Vaidas Augustinavičius
Vaidas Augustinavičius / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

„Pirmiausia, tai bus naujos darbo vietos šalies gyventojams. Prezidentas pabrėžė, kad tai yra dar tik pradžia ilgalaikio rezultatyvaus ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Ukrainos“, – penktadienį Eltai sakė V. Augustinavičius.

Pasak jo, Lietuvos parama Ukrainai pradeda duoti ir ekonominės naudos šaliai, o sutartis dėl Ukrainos bendrovės DEMZ amunicijos gamyklos yra vienas iš to pavyzdžių.

„Prezidentas pabrėžė, kad Lietuva labai aktyviai remia Ukrainą ir tai, pirmiausia, ne tik stiprina pačios Ukrainos gynybą, bet ir Lietuvos, ir viso rytinio flango. Taip pat ši parama Ukrainai pradeda duoti ir labai aiškius ekonominius dividendus Lietuvai“, – teigė šalies vadovo patarėjas.

V. Augustinavičius priminė, kad Lietuvos ir Ukrainos prezidentai prieš dvejus metus pasirašė dešimties metų trukmės susitarimą dėl bendradarbiavimo saugumo srityje. Šiemet, anot jo, šalių vadovai sutarė daugiau dėmesio skirti bendrų pramonės projektų vystymui Lietuvoje.

„Mes matome, kad šie susitarimai po truputį virsta kūnu, realiais rezultatais, konkrečiomis gamyklomis viename ar kitame šalies regione“, – sakė jis.

Penktadienį ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas ir Ukrainos gynybos sektoriaus elektromechanikos įmonės DEMZ direktorius Yevhenas Muzykinas pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį dėl naujos amunicijos gamyklos Lietuvoje.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) duomenimis, įgyvendinus projektą Alytuje ir Prienų rajone numatoma sukurti iki 450 darbo vietų.

Kaip skelbia EIM, DEMZ Alytaus pramonės parke planuoja naudoti jau esamą pramoninę infrastruktūrą, o Prienų rajone iškils naujos kartos gynybos pramonės objektas. Kartu abi vietos leis optimaliai paskirstyti gamybines funkcijas.

Prienų rajono savivaldybėje planuojamos gamyklos statybos darbų pradžia Lietuvoje numatoma šių metų rudenį, o gamyba – kitų metų pabaigoje.

Krašto apsaugos ministerija (KAM) ir DEMZ taip pat pasirašė memorandumą, kuriuo susitarė nagrinėti galimybes Lietuvoje kuriamus bendrovės gamybos pajėgumus panaudoti tolesnei paramai Ukrainai.

Gegužę šalies vadovas G. Nausėda su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu pasirašė susitarimą dėl abiejų šalių bendradarbiavimo gynybos ekspertizės ir gynybos pramonės srityse.

2024 m. birželį Lietuvos ir Ukrainos vadovai Briuselyje pasirašė dvišalį susitarimą dėl bendradarbiavimo saugumo srityje dešimties metų laikotarpiui.

Lietuva yra įsipareigojusi teikti ilgalaikę paramą Ukrainai, skirdama jai ne mažiau kaip 0,25 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). 

Šiame straipsnyje:
Vaidas Augustinavičius
prezidentas
amunicijos gamykla
investicijos
Ukraina
Ukrainos DEMZ

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Komentarai

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Pelėda
Mano manymu, tokios gamyklos turi atsirasti Vilniaus krašte, ten , kur gimsta tokios nuostabios idėjos...
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Vogimo pradžia
Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 5 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti. Pensijos eurais : Prancūzija – 2012 Ispanija – 1829 Estija- 820 Lietuva – 650 Infoclaud. lt
4
0
Juokdariai
Jei orkai naikina civilius pastatus, tai karinės gamyklos bus nušluotos pirmos,
5
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