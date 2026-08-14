Augustinavičius apie Ukrainos DEMZ investicijas: tai dar tik ilgalaikio bendradarbiavimo pradžia

„Pirmiausia, tai bus naujos darbo vietos šalies gyventojams. Prezidentas pabrėžė, kad tai yra dar tik pradžia ilgalaikio rezultatyvaus ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Ukrainos“, – penktadienį Eltai sakė V. Augustinavičius.
Pasak jo, Lietuvos parama Ukrainai pradeda duoti ir ekonominės naudos šaliai, o sutartis dėl Ukrainos bendrovės DEMZ amunicijos gamyklos yra vienas iš to pavyzdžių.
„Prezidentas pabrėžė, kad Lietuva labai aktyviai remia Ukrainą ir tai, pirmiausia, ne tik stiprina pačios Ukrainos gynybą, bet ir Lietuvos, ir viso rytinio flango. Taip pat ši parama Ukrainai pradeda duoti ir labai aiškius ekonominius dividendus Lietuvai“, – teigė šalies vadovo patarėjas.
V. Augustinavičius priminė, kad Lietuvos ir Ukrainos prezidentai prieš dvejus metus pasirašė dešimties metų trukmės susitarimą dėl bendradarbiavimo saugumo srityje. Šiemet, anot jo, šalių vadovai sutarė daugiau dėmesio skirti bendrų pramonės projektų vystymui Lietuvoje.
„Mes matome, kad šie susitarimai po truputį virsta kūnu, realiais rezultatais, konkrečiomis gamyklomis viename ar kitame šalies regione“, – sakė jis.
Penktadienį ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas ir Ukrainos gynybos sektoriaus elektromechanikos įmonės DEMZ direktorius Yevhenas Muzykinas pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį dėl naujos amunicijos gamyklos Lietuvoje.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) duomenimis, įgyvendinus projektą Alytuje ir Prienų rajone numatoma sukurti iki 450 darbo vietų.
Kaip skelbia EIM, DEMZ Alytaus pramonės parke planuoja naudoti jau esamą pramoninę infrastruktūrą, o Prienų rajone iškils naujos kartos gynybos pramonės objektas. Kartu abi vietos leis optimaliai paskirstyti gamybines funkcijas.
Prienų rajono savivaldybėje planuojamos gamyklos statybos darbų pradžia Lietuvoje numatoma šių metų rudenį, o gamyba – kitų metų pabaigoje.
Krašto apsaugos ministerija (KAM) ir DEMZ taip pat pasirašė memorandumą, kuriuo susitarė nagrinėti galimybes Lietuvoje kuriamus bendrovės gamybos pajėgumus panaudoti tolesnei paramai Ukrainai.
Gegužę šalies vadovas G. Nausėda su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu pasirašė susitarimą dėl abiejų šalių bendradarbiavimo gynybos ekspertizės ir gynybos pramonės srityse.
2024 m. birželį Lietuvos ir Ukrainos vadovai Briuselyje pasirašė dvišalį susitarimą dėl bendradarbiavimo saugumo srityje dešimties metų laikotarpiui.
Lietuva yra įsipareigojusi teikti ilgalaikę paramą Ukrainai, skirdama jai ne mažiau kaip 0,25 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
(be temos)
(be temos)
(be temos)