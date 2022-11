Baigta Jonavos geležinkelio tilto rekonstrukcija

Valstybės valdomų „Lietuvos geležinkelių“ antrinė įmonė „LTG Infra“ Jonavoje baigė geležinkelio tilto per Nerį rekonstrukciją. Klaipėdos uostą su Vilniumi, Kaunu ir kitomis kryptimis jungiančio tilto rekonstrukcijos darbų vertė siekė 15,1 mln. eurų.

„Jonavos geležinkelio tilto rekonstravimas pagerina labiausiai apkrauto strateginio geležinkelių IX B koridoriaus pralaidumą, traukiniai tiltu gali važiuoti greičiau“, – pranešime sakė įmonės vadovas Karolis Sankovskis.

Rekonstravus tiltą per Nerį keleiviniai traukiniai gali juo važiuoti iki 120 kilometrų per valandą greičiu, o krovininiai – iki 90. Iki šiol naudotu aukštupio pusėje esančiu tiltu traukiniai galėjo važiuoti 70 kilometrų per valandą greičiu.

Tiltas yra sudarytas iš dviejų atskirų tiltų, iš kurių tik vienas yra eksploatuojamas. Pasak K. Sankovskio, tiltu privalo būti užtikrintas nenutrūkstamas traukinių judėjimas, todėl nuspręsta rekonstruoti nenaudojamą tiltą ir juo nukreipti geležinkelių eismą, o naudojamą tiltą užkonservuoti.

Projekto metu rekonstruota Neries žemupio pusėje esanti kairioji tilto pusė – pakeista visa senoji tilto santvara nauja. Taip pat rekonstruotos krantinės ir vidurinė tilto atramos, praplatinta geležinkelio kelio sankasa, įrengta nauja balastinė viršutinė geležinkelio konstrukcija.

Išardžius neeksploatuojamas plieninės santvaros konstrukcijas, jų fragmentas, sumontuotas 1948 metais, eksponuojamas rytinėje Taurostos ir Skarulių gatvių sankryžos pusėje, šalia įrengta automobilių stovėjimo aikštelė.

Rekonstrukcijos darbus atliko Prancūzijos kapitalo bendrovė „Eurovia Lietuva“, Čekijos „Eurovia“, ir Latvijos „LNK Industries“. Darbai atlikti per daugiau nei dvejus metus.

Šiemet liepą pradėtos naujo geležinkelio tilto per Nerį šalia Jonavos statybos, jis yra europinės vėžės „Rail Baltica“ projekto dalis. Tiltą stato Italijos kompanija „Rizzani de Eccher“, su kuria balandį pasirašyta beveik 64 mln. eurų (be PVM) vertės sutartis.

Naujas tiltas per 2,5 metų turėtų iškilti šalia Jonavos, jo ilgis bus 1510 metrų, ilgiausias tarpas tarp atramų, kur jis kirs upę, sieks 150 metrų.