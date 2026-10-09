Baltijos šalių vadovai šiuo klausimu susivienijo – kreipėsi į Europos Komisiją

Gitanas Nausėda, Andris Kulbergas ir Kristenas Michalas penktadienį išsiuntė bendrą laišką Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkui Antonio Costa (Antoniju Koštai) bei Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen (Urzulai fon der Lajen).
„Rusija bombarduoja Ukrainos uostus ir trukdo ukrainietiškiems grūdams pasiekti pasaulinę rinką, tačiau tuo pat metu nori gauti pelno transportuodama savo grūdus per Europos Sąjungą. Mūsų infrastruktūra neturi padėti Rusijai finansuoti karo. Privalome didinti spaudimą agresorei ir padėti Ukrainai pristatyti savo prekes į pasaulinę rinką“, – pranešime sakė K. Michalas.
Jis ketina šį klausimą kelti kitą savaitę vyksiančiame EVT susitikime.
Laiške trijų šalių lyderiai pabrėžia, kad atakuodama Ukrainos krovininius laivus, geležinkelius ir kitus svarbius prekybos kelius, Rusija siekia susilpninti Ukrainos ekonomiką. Tuo metu Rusija ieško naujų maršrutų savo grūdų eksportui, įskaitant per Baltijos jūrą.
Trijų Baltijos šalių vadovų teigimu, ES neturi suteikti Rusijai galimybės kompensuoti jos sukeltas ekonomines pasekmes. Jie taip pat nurodo, kad privalu užkirsti kelią okupuotose Ukrainos teritorijose pavogtų grūdų eksportui per ES.
Siekdami paremti Ukrainos prekybą Baltijos šalių lyderiai ragina stiprinti ES ir Ukrainos solidarumo koridorius – transporto jungtis, sukurtas padėti Ukrainos prekėms pasiekti pasaulinę rinką.
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