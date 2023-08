Bankai – pikti: solidarumo įnašą reikės skaičiuoti iš naujo

„Pirmasis mokėjimas yra jau šį ketvirtadienį, rugpjūčio 31 d., ir turime jau penktą mokesčių inspekcijos išaiškinimą“, – teigė Lietuvos bankų asociacijos prezidentė Eivilė Čipkutė.

Mokesčių inspekcija patikslino, kaip skaičiuosis mokestis, likus savaitei iki įmokos, kaip teigia, pačių bankininkų prašymu.

„Privertė mus dar kartą įvertinti tuos klausimus, sistemiškai pažvelgti į įstatymą, jo tikslus. Dėl to patikslinome sąvokų traktavimą, tai turėjo įtakos įnašo bazei“, – sakė VMI Teisės departamento vadovė Rasa Virvelienė.

„Lizingas buvo įtraukiamas, dabar pasikeitė. Tai yra esminiai pokyčiai“, – kalbėjo E. Čipkutė.

Bankai jau pikti, jau susiplanavo, kiek mokės, o dabar reikės skaičiuoti iš naujo solidarumo įnašą.

„Paskutinis pakeitimas padidins mokestinius įsipareigojimus“, – teigė E. Čipkutė.

„Ką skelbia komerciniai bankai, tai yra tai, ką jie patys pasiskaičiavo. Jei klausysime jų, jie pasiskaičiuos, kad jiems iš viso nereikia mokėti mokesčio“, – sakė Seimo narys Andrius Mazuronis.

Bankai mokės solidarumo įnašą dalimis, kas tris mėnesius avansą, o metinį įnašą turės sumokėti birželio 15 d. Inspekcija neduos daugiau laiko pirmajam avansui.

„Bankai sumokės avansą rugpjūčio 31 d. Tačiau jei atlikus perskaičiavimus, reikės patikslinti deklaraciją, jie tą padarys per mėnesį, o mokesčio administratorius netaikys jokių papildomų sankcijų dėl to“, – kalbėjo R. Virvelienė.

Valdžia viliasi, kad šiemet bankai atiduos bent 100 mln. eurų pelno biudžetui. Banko asociacijos manymu, Vyriausybė apsiskaičiavo prognozuodama ir dabar bet kokiais būdais bando surinkti daugiau pinigų. Finansų ministerija nekomentuoja.

„Skubotas įstatymų priėmimas atveda į šitokią situaciją. Labai mažai tariamasi tiek su įtraukiamomis pusėmis, tiek su Mokesčių inspekcija. Įstatymas priimamas kažkur už uždarų durų, o po to jau žmonės turi įgyvendinti tai realiame gyvenime“, – teigė mokesčių ekspertė Asta Dagilė.

Bankai sulaukė specialaus solidarumo mokesčio dėl savo rekordinių pelnų, kuriuos lėmė smarkiai padidėjusios palūkanos. Tačiau ir keli šimtai milijonų mokesčių per kelis metus opozicijai atrodo per mažai, palyginti su milijardiniu pelnu vien per šiuos metus.

„Solidarumo mokestis turėjo būti didesnis“, – sakė A. Mazuronis.

Bankų mokestį turi Ispanija, Vengrija, Čekija. Vokietija diskutavo apie mokestį, tačiau galiausiai jo atsisakė. Italija siekė įvesti 40 proc. vienkartinį mokestį pelnu iš palūkanų. Bet po akcijų nuosmukio, Vyriausybė persigando ir mokestį sumažino penkis kartus.