Bankai prognozuoja, kad Lietuvoje netrukus įvyks seniai matytas reiškinys

– Kokias tendencijas matome šiemet dėl nekilnojamojo turto pagal komercinio banko prognozes?

– Banko vertinimas pablogėjo ir yra blogiausias per pastaruosius porą metų. Nė vienas bankas nesitiki, kad kainos padidės per artimiausius metus. Beveik pusė tikisi, kad senos statybos būstų segmente kainos sumažės iki 5 proc. Dalis bankų tikisi, kad kainos stabilizuosis, nesikeis. Tuo tarpu kalbant apie naujos statybos būstus, vertinimas yra šiek tiek pozityvesnis. Pusė bankų vertina, kad kainos gali mažėti iki 5 proc. Vertinimas pablogėjęs ir dėl komercinio nekilnojamojo turto. Matome iš realių duomenų, kad kainos vis dar auga apie 8 proc. per metus, vertinant skirtingais indeksais. Matome tokį metinio augimo sulėtėjimą. Jis žymiai lėtesnis nei buvo per būsto rinkos pakilimo laikotarpį, kurį fiksavome po pandemijos. Dabar tam tikras atoslūgis. Tą parodo ir sumažėjęs sandorių skaičius. Liepą jis buvo sumažėjęs penktadaliu. Matome sąstingį.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Ar bankai, turėdami tokius neigiamus lūkesčius dėl nekilnojamojo turto kainų, lygiagrečiai griežtina ir paskolų išdavimo tvarką? Kaip keisis sąlygos besiskolinantiems ateityje?

– Bankai jau nuo karo Ukrainoje pradžios pradėjo griežtinti standartus. Tačiau kalbant apie ateitį, numatoma, kad mažiau bankų turėtų griežtinti, sąlygos turėtų būti šiek tiek palankesnės. Bendra palūkanų norma būsto paskoloms siekia 6 proc. Matome teigiamas tendencijas dėl banko maržos. Dabar vidutinė banko marža būsto paskoloms siekia apie 1,8 proc.

Bankai atsargiai vertina nekilnojamojo turto sektorių.

– Esamomis aplinkybėmis nekilnojamojo turto sektorius dabar įspraustas į kampą. Medžiagų kainos brangsta, statyti brangiau, palūkanos kyla, gyventojai nebeperka. Beveik trečdalis nekilnojamojo turto įmonių yra ties bankroto riba. Kaip bankai žvelgia į šį sektorių ir jo finansavimą?

– Bankai atsargiai vertina nekilnojamojo turto sektorių. Jie planuoja griežčiau skolinti šiam sektoriui. Statybos sektorius labai giminingas su nekilnojamojo turto sektoriumi, kurio būklės perspektyvą bankai taip pat vertina atsargiai. Taip pat viešbučiams, restoranams bankai riboja skolinimą, bet šio sektoriaus perspektyvos yra šiek tiek pagerėjusios lyginant su pandemijos laikotarpiu, kai daugelis jų turėjo užsidaryti.