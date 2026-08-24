Bendrovė: praėjusią savaitę elektros kaina šalyje gerokai išaugo

Tuo metu Estijoje elektros kaina augo dar sparčiau – 112 proc. iki 93,07 euro už MWh. Bendrovės teigimu, tokį kainų šuolį labiausiai lėmė sumažėjusi atsinaujinančių energijos išteklių gamyba.
„Praėjusią savaitę elektros kainos visame „Nord Pool“ regione augo, nes rinkoje reikšmingai sumažėjo pigesnės elektros pasiūla iš atsinaujinančių energijos išteklių. Saulės elektrinių gamyba per savaitę sumažėjo 22 proc. ir pasiekė žemiausią lygį nuo balandžio, o vėjo elektrinių gamyba krito 25 proc.“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ Verslo sprendimų departamento vadovas Mantas Masalskis.
„Tuo metu Baltijos šalyse vėjo elektrinių gamyba per savaitę mažėjo tik 3 proc., nes savaitės pabaigoje dėl stiprios audros ji išaugo beveik 50 proc., palyginti su ankstesniu savaitgaliu, ir pasiekė trečią didžiausią savaitgalio gamybos lygį šiais metais“, – tęsia jis.
Bendrovės duomenimis, bendras elektros energijos suvartojimas Baltijos šalyse praėjusią savaitę padidėjo 2 proc. iki 476 gigavatvalandžių (GWh). Lietuvoje per savaitę iš viso suvartota 226 GWh elektros – 6 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę.
Tuo metu Latvijoje elektros vartojimas sumažėjo 3 proc. iki 126 GWh, o Estijoje jis padidėjo 1 proc. iki 124 GWh.
Elektros energijos gamyba per savaitę Baltijos šalyse sumažėjo 10 proc. ir siekė 345 GWh. Skaičiuojama, kad Lietuvoje buvo pagaminta 193 GWh elektros – 12 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę. Taip pat Latvijoje gamyba sumažėjo 23 proc. iki 63 GWh, o Estijoje – išaugo 9 proc. iki 89 GWh.
Per savaitę Lietuva pasigamino 86 proc. suvartotos elektros energijos. Latvijoje šis rodiklis siekė 50 proc., Estijoje – 72 proc. Iš viso Baltijos šalys pasigamino 72 proc. regione suvartotos elektros energijos.
„Elektrum Lietuva“ duomenimis, Baltijos šalyse saulės elektrinių gamyba praėjusią savaitę sumažėjo 30 proc., o Šiaurės šalių atominių elektrinių prieinamumas išliko apie 70 proc. lygyje.
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