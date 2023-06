Besigydantys nuo priklausomybių ligos išmokas gaus ilgiau – 40 dienų

Seimas ketvirtadienį priėmė tai numatančias Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pataisas: už balsavo 127 Seimo nariai, o susilaikė vienas.

Ilgiau ligos išmokos bus mokamos gyventojams, kurie savanoriškai gydysis patologinį potraukį į azartinius lošimus, abstinencią dėl psichotropinių medžiagų vartojimo ir priklausomybės nuo jų sindromą.

Be to, 40 dienų išmoką bus galima skaidyti ir gauti du kartus per metus, o ją galima bus gauti ne tik gydantis stacionare, bet ir dienos stacionare.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu, nauja tvarka aktuali maždaug 700 žmonių, ji labiau atitiks jų gydymosi poreikius.

Šioms išmokoms reikės apie 300 tūkst. eurų per metus.