Melaginga informacija: BBC Baltijos šalis pavadino skurdžiausiomis euro zonoje

„Britų nacionalinis transliuotojas BBC šįryt rašė, kad „The Baltic states are the poorest nations in the eurozone“. Popiet persigalvojo (ir ne be reikalo*) ir slapta pakoregavo savo įrašą. Visgi „žodis ne žvirblis – iš interneto nebesugrįš“, tad ši melaginga informacija netruko pasklisti po interneto platybes (ją perspausdino eilė kitų portalų).

*Baltijos šalys nėra skurdžiausios euro zonoje: mūsų BVP vienam gyventojui yra didesnis nei Slovakijos, Graikijos ir Portugalijos. Be to, net 25 proc. Britanijos regionų yra skurdesni nei Baltijos šalys, o po krizės šis procentas gali dar labiau išaugti, tad britų vietoje aš atsargiau švaistyčiausi su tokiais pareiškimais...“ – pastebėjo ekonomistas.

Pasak Ž. Maurico, netikslią BBC informaciją perpublikavo portalai aljazeera.com, republicworld.com, gulftoday.ae. Tuo tarpu BBC paliko nuotrauką su klaidingu įrašu.

