Debeto ar kredito kortelė: ką rinktis ir kuo jos skiriasi?

Daugiau apie tai kalbėjo „Luminor“ banko kasdienės bankininkystės vadovė Aušrinė Mincienė.
– Tiek kredito, tiek debeto korteles naudojame kasdien. Kuo skiriasi šios dvi kortelių rūšys?
– Pagrindinės paslaugos kortelėse yra tos pačios. Klientas gali išsiimti pinigų, mokėti su kortele arba internetu mokėti pridėję kortelę. Kreditinė kortelė nuo debeto kortelės skiriasi tuo, kad galima naudotis iš banko pasiskolintais pinigais. Kredito kortelės turi papildomų naudų, tokių kaip kelionių draudimas, sveikatos draudimas, pirkinių draudimas. Labai priklauso nuo kortelės, kurią užsisakai, ir ką siūlo bankas.
– Ar žmonės žino kortelių skirtumus ir kuo jie yra svarbūs?
– Manau, kad dauguma tą žino, nes kredito kortelės dažnai reikia mums užsisakant lėktuvo bilietus arba, sakykime, viešbučius. Tokiu atveju paprastos debetinės kortelės nepriima tiekėjas ir klientas nesupranta kodėl. Todėl jis pradeda domėtis ir dažniausiai reikalaujama yra kredito kortelės. Tada klientas tiesiog sako: „Aha, aš negaliu atsiskaityti už lėktuvo bilietus arba už viešbutį. Man to reikia, todėl man reikia kredito kortelės.“
– Kalbant apie paprastąsias debeto korteles, kokie esminiai bruožai yra debeto kortelės ir funkcijos?
– Ta kortele gali atsiskaityti prekybos vietoje, išsigryninti pinigus, atsiskaityti internetu. Tai yra tavo asmeniniai pinigai. Tai yra prie tavo sąskaitos, tavo asmeniniais pinigais naudojama kortelė.
– Lygiai tokias pat funkcijas gali turėti ir kredito kortelė. Koks yra skirtumas?
– Kredito kortelėje tu gali pasiskolinti pinigų iš banko. Tai priklauso nuo tavo atlyginimo, gaunamų pajamų. Tokiu atveju gali naudotis ne tik savo pinigais, bet ir pasiskolintais pinigais, kuriuos, aišku, vėliau reikia grąžinti. Taip pat kredito kortelės turi savyje ir papildomas naudas – kaip jau sakiau, draudimą. Tau nereikia keliaujant papildomai pirkti kelionių draudimo – tas draudimas yra įskaitytas į kortelės mėnesinį mokestį. Jeigu kažkas atsitiktų kelionės metu – kelionę atšauktų, susirgtum – tokiu atveju draudimas padengtų tas išlaidas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Ar kredito kortelė gali būti naudojama kaip debeto kortelė? Kaip sakote, lėktuvo bilieto dažnai nenusipirksi be kreditinės kortelės arba viešbučio nerezervuosi. Kodėl?
– Tai yra pardavėjų apsisaugojimas. Jeigu atsitikus, sakykime, ar prireikus nurašyti lėšas, tam tikros sumos neturėtum, būtų naudojamas tavo kredito limitas. Galima imti kredito kortelę ir be kredito limito. Jeigu, sakykime, klientas nori naudoti tik savo pinigus ir pilnai kontroliuoti tiek, kiek jis turi – yra galimybė imti kreditinę kortelę be kredito limito.
– Ar žmonės žino, kad kredito kortelė yra lygiai toks pats įsipareigojimas kaip ir paskola? Ar tai įsivertina?
– Dažniausiai taip. Kiekvienas klientas, besikreipdamas, turėtų įvertinti ir jie įsivertina, nes turi pateikti duomenis apie savo pajamas, jau turimus įsipareigojimus. Tik tada bankas, tinkamai įvertinęs kiekvieno kliento galimybes, jam pasiūlo tinkamą kredito limitą. Tačiau nebūtinai tai yra toks kredito limitas, kurio prašo klientas.
– Amerikiečiai yra įpratę gyventi su kredito kortelėmis ir dažniausiai jie gyvena iš tų kredito kortelių. Kodėl JAV yra tokia tendencija ir ar ji ateina į Europą, Lietuvą?
– Matyt, istoriškai taip yra, kad Amerikoje tas kredito limitas yra daugiau naudojamas. Mes matome, kad lietuviai nėra linkę įsiskolinti, įsipareigoti, todėl tikrai nemažai kreditinių kortelių išduodama be kredito limito.
